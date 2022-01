Ces deux oreillers à mémoire de forme prennent soin de votre sommeil et ils sont à -40%

Pendant les soldes, Cdiscount vous offre un lot de deux oreillers à mémoire de forme pour vous aider à trouver un sommeil serein sans passer des heures à compter les moutons.

Il y a des nuits voire des périodes où l’on passe des heures à attendre le marchand de sable. Pour attaquer ce début d’année en pleine forme, malgré la baisse de régime que peut engendrer l’hiver, il est important d’avoir un sommeil de qualité ! Si l’on veut s’abstenir de compter les moutons pendant des heures, on doit pouvoir se sentir bien au fond de son lit.

Il semble logique d’avoir un matelas et une couette dans lesquels on puisse se lover confortablement mais les oreillers ne sont pas à négliger. Carré ou rectangle, il faut trouver l’oreiller qui va correspondre à la dormeuse que vous êtes.

Depuis quelque temps, les oreillers à mémoire de forme ont de plus en plus la cote. Ils s’adaptent à vos habitudes de sommeil et à votre morphologie. Les oreillers ergonomiques prennent soin de vos cervicales, que vous dormiez sur le dos, sur le ventre ou le côté.

Et bonne nouvelle : Cdiscount vous offre confort et douceur avec ce lot de deux oreillers à mémoire de forme à moins de 15 euros !

Pour un sommeil tout doux, ce lot de deux oreillers Abeil est à 14,99€ au lieu de 24,99€

Des oreillers pour un sommeil réparateur

Si vous aussi vous avez pour plus gros fantasme de faire une nuit complète et réparatrice sans vous réveiller plusieurs fois, l’oreiller à mémoire de forme est peut être votre marraine la bonne fée. Vous aurez un peu de mal à quitter votre lit avec ce lot d’oreillers Abeil.

Ces oreillers sont de taille standard. Ils sont au format le plus répandu : ils sont carrés, en 60×60 cm. Cette forme d’oreiller est appréciée car elle offre une belle présentation à votre lit mais aussi grâce au confort et au maintien qu’elle apporte.

La marque Abeil garantit la qualité de ses produits. Ils sont certifiés sans risques pour la santé grâce à la certification Oeko-Tex. Ces oreillers sont fermes et leur enveloppe matelassée offre plus de confort tout en soulageant la musculature de la nuque comme des épaules. Ils sont blancs et lavables en machine à 40°C.

Le lot de deux oreillers à mémoire de forme Abeil en bref

Lot de deux oreillers à mémoires de forme

Format carré (60×60 cm)

Certifié Oeko-Tex

Lavable en machine à 40°C

Ce lot de deux oreillers à mémoire de forme Abeil est à -40% sur Cdiscount

Cdiscount vous offre -40% sur ces deux oreillers à mémoire de forme. Ce lot est disponible dès aujourd’hui pour 14,99€ au lieu de 24,99€ !

Pour un sommeil tout doux, ce lot de deux oreillers Abeil est à 14,99€ au lieu de 24,99€

Crédit Photo : Pexels / Andrea Piacquadio