Cette raison surprenante pourrait expliquer pourquoi vous êtes tout le temps fatiguée

Selon la nutritionniste américaine Molly Knudsen, le manque de protéines dans le corps peut fortement nuire à notre énergie. Selon elle, il en existe cinq raisons, et elle donne un remède simple.

Vous vous sentez fatigué, épuisé ? Il ne s’agit pas forcément que de problèmes de sommeil, mais peut-être que vous manquez également de protéines. Et pour cause, ne pas manger suffisamment de protéines – soit, un minimum de 100 grammes par jour – peut entraîner une perte d’énergie considérable.

En cause, les acides aminés fournis par les aliments riches en protéines sont utilisés à de nombreuses fins dans le corps, et sa sous-consommation peut avoir des effet dévastateurs au quotidien.

Selon la nutritionniste américaine Molly Knudsen, il existe cinq raisons principales pour lesquelles un faible apport de protéines dans le corps nuit à l’énergie.

Le manque de protéine peut provoquer un déséquilibre hormonal

D’abord, la diminution du taux métabolique, notamment lorsque l’on fait de l’exercice et que l’on brûle des calories. Si l’on ne consomme pas assez de protéines post-séances de sport, cela peut ralentir le taux métabolique et fatiguer très rapidement. Cela peut également entraîner d’autres complications de santé à plus long-terme. Comme autre raison, elle affirme que la production réduite d’hémoglobine – protéine présente dans chaque globule rouge du corps – procure aussi un sentiment de fatigue intense, notamment à cause du faible apport en protéines et fer.

Le déséquilibre hormonal – que ce soit les hormones de croissance, les hormones thyroïdiennes (étroitement liées au métabolisme), l’insuline (qui régule la glycémie), ainsi que la leptine et la ghréline – est également une cause de fatigue intense due à un manque de protéines. Et enfin, le pic de glycémie, à savoir des fluctuations drastiques du taux de sucre dans le sang, aussi peut provoquer une fatigue intense et une humeur irritable, mais ceci peut être stabilisé par des protéines.

Pour y remédier, la solution est simple : elle recommande d’augmenter la consommation de protéines via les aliments, comme les produits laitiers, les œufs, les légumineuses, les lentilles, ou encore la viande, la volaille, les fruits de mer.

