On connait enfin les causes du décès de Matthew Perry, inoubliable Chandler dans Friends

La disparition tragique de Matthew Perry, interprète emblématique de Chandler dans Friends, a été récemment déclarée comme un accident résultant d’une prise excessive de kétamine. À 54 ans, l’acteur était en prise avec une santé mentale rongée par l’anxiété, la dépression et par des problèmes d’addiction aux opioïdes et à l’alcool.

Depuis le 28 octobre dernier, le monde du divertissement pleure la perte de Matthew Perry, icône de Friends. Plusieurs semaines après ce tragique accident, la mort de l’acteur a été finalement attribuée à une prise excessive de kétamine. Âgé de 54 ans, il avait été découvert inconscient dans son jacuzzi à Los Angeles.

Un décès accidentel, mais multifactoriel

Selon les conclusions du bureau de médecine légale du comté de Los Angeles, la kétamine, un anesthésiant parfois utilisé comme un stimulant ou à des fins euphorisantes, a joué un rôle central dans le décès de l’acteur. Cependant, d’autres facteurs ont également contribué à cette tragédie. Qualifiant d’« accident » le décès de Matthew Perry, le rapport mentionne ainsi une combinaison de « noyade », « maladie coronarienne » et les « effets de la buprénorphine », médicament utilisé pour traiter l’addiction aux opioïdes. Selon les analyses médicales, l’acteur aurait ainsi succombé à une surstimulation cardiovasculaire et une insuffisance respiratoire.

Matthew Perry en décembre 2022. // Source : Capture d’écran Instagram

Neuf millions de dollars et plusieurs dizaines de séances de sevrage

La disparition tragique de Matthew Perry solde plusieurs années de lutte contre son addiction aux médicaments et à l’alcool. Des proches de l’acteur ont notamment déclaré aux enquêteurs que ce dernier suivait une thérapie expérimentale par perfusion de kétamine pour traiter la dépression et l’anxiété. Le médecin légiste a toutefois déclaré que les doses utilisées pour le traitement étaient inférieures à celles retrouvées dans les analyses sanguines de l’acteur.

L’année dernière, Matthew Perry ouvrait les premières pages de ses mémoires avec les mots : « Je devrais être mort », comme le rapporte le New York Post. Il évoquait alors son combat contre ses addictions. Selon Le Monde, il avait dépensé plus de neuf millions de dollars pour 65 séances de sevrage et subi plusieurs opérations chirurgicales, dont une de sept heures, pour tenter de guérir ses addictions.

« Merci d’être venu au travail lorsque tu n’allais pas bien et d’avoir été brillant »

Au lendemain de sa mort, Matthew Perry a reçu une pluie d’hommages, notamment de la part de ses partenaires de jeu. Sur Instagram, Jennifer Aniston, l’interprète de Rachel dans le sitcom culte a confié :

« Nous l’aimions profondément. Il faisait partie de notre ADN. Nous avons toujours été six. C’était une famille choisie qui a changé à jamais notre identité et notre parcours. »

Le lendemain, Lisa Kudrow, qui jouait Phoebe lui a rendu hommage à son tour, en le remerciant :

« Merci pour les dix meilleures années que quelqu’un puisse avoir. […] Merci pour tout ce que j’ai appris sur la grâce et l’amour en te connaissant. Merci d’être venu au travail lorsque tu n’allais pas bien et d’avoir été totalement brillant ».

friends // Source : tmdb

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.