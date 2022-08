Grease : l’actrice Olivia Newton-John est décédée à 73 ans des suites d’un cancer du sein

L’un des duos les plus iconiques du cinéma a perdu l’un de ses membres. Olivia Newton-John, la star de Grease est décédée à l’âge 73 ans. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Son mari a annoncé la nouvelle le lundi 8 août 2022, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L’actrice anglo-australienne est devenue mondialement célèbre en interprétant Sandy dans Grease en 1978. John Travolta avait soufflé son nom au moment du casting. Malgré le succès de la comédie musicale aux 6 millions d’entrées en France, Olivia Newton-John n’a pas poursuivi sa carrière au cinéma, préférant se consacrer à la musique et à son ranch.

Sur Instagram, l’acteur de 68 ans a posté un message émouvant en hommage à son ancienne compagne de jeu.

« Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies à tous bien meilleures. Ton exemple a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous nous reverrons le long de la route et nous serons à nouveau ensemble. Fidèle, du jour où je t’ai vue la première fois et pour toujours. Ton Danny, ton John. »