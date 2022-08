Grease, comédie musicale culte des années 70, a droit à son double Get the Look mode & beauté !

Article écrit à quatre mains par JulietteVonGeschenk et Virginie

Grease, c’est un peu LA comédie musicale que quasiment tout le monde a vu au moins une fois, toutes générations confondues.

L’histoire est plutôt simple dans son genre : dans les années 1950, le jour de la rentrée, le beau gosse populaire et rebelle Danny Zuko (John Travolta) retrouve ses potes au lycée, et la petite nouvelle dans l’établissement, Sandra « Sandy » Olsson (Olivia Newton John), jeune fille modèle d’apparence chétive, n’est autre que son amour de vacances…

S’ensuivront les péripéties de Sandy qui essaie de s’intégrer parmi les filles du lycée, et celles de Danny se rendant peu à peu compte qu’il n’est pas si bad boy que ça, et qu’il tombe peu à peu amoureux de la jolie blonde.

Et dans la seconde partie de ce Get The Look, c’est le style des copines de la douce Sandy, les Pink Ladies, qui est à l’honneur, ; tu y trouveras également guide pour te coiffer et te saper comme Sandy à la fin du film, en mode femme fatale !

Le style Pink Ladies

Les fringues

Pour pouvoir t’habiller comme le groupe de filles le plus cool de Rydell High (le lycée), il te faut, déjà, c’est incontournable, une veste rose, qui montre ton appartenance à ce clan pas si fermé que ça.

Le style des Pink Ladies est lui aussi tout à fait à la mode des années 50, mais un poil plus moderne que celui que Sandy porte au long du film : c’est un peu le look rebelle et pointu de l’époque. Pour l’imiter, dégaine ton pantacourt taille haute, ton t-shirt à col rond, et bien sûr ton foulard carré à nouer autour de ton cou !

L’avantage de ce style, c’est que tu pourras facilement t’en inspirer pour créer un look résolument rétro dans ta vie de tous les jours, mais aussi le porter tel quel, tant que tu assumes la veste rose.

Maquillage

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les Pink Ladies ne sont pas spécialement portées sur le bâton de rouge à lèvres. Leur look est soigné mais reste très léger, un peu comme la Sandy réservée du début du film, le crayon à sourcils en plus.

Pour un maquillage façon Betty Rizzo, commence par unifier ton teint avec une BB Crème ou un fond de teint minéral. Camoufle ensuite tes cernes et tes petits boutons avec un anti-cernes et un correcteur. Un coup de blush, un voile de poudre libre et tu peux dégainer le goupillon pour t’occuper de tes sourcils !

Si les yeux des Pink Ladies sont à peine mis en valeur par un trait de crayon et du mascara, leurs sourcils sont parfaitement au poil (blague d’initiées). Pour une jolie ligne, mets tes sourcils en place avec un goupillon, comble les parties clairsemées avec un crayon ou une poudre et fixe le résultat avec un gel ou une cire adaptée. Pour les lèvres, une touche de gloss légèrement coloré suffira parfaitement.

Les Pink Ladies sont de vraies pin-up ! Tu peux donc tout tester niveau coiffure, surtout ce qui crie « années 50 » à des kilomètres.

http://www.youtube.com/watch?v=9uqNfbFY0_4

Sandy, version sexy (à la fin du film)

Fringues

Tout au long du film, Sandy nous montre un style très mignon, mais qui fait aussi vraiment petite fille modèle. À la fin, aidée par son amie Frenchie, elle décide de prendre un véritable tournant dans son style vestimentaire et sa façon de s’assumer, pour réapparaître en véritable femme fatale — une scène, et une chanson absolument culte dans l’histoire des comédies musicales, qui a propulsé Olivia Newton John au rang de fantasme international.

Pour recréer ce look sexy et absolument intemporel, il te suffit de dégainer tes vêtements les plus sensuels et les plus rock’n’roll : un t-shirt échancré sur les épaules + un legging enduit + une paire de talons rouges, Sandy n’a eu peur de rien pour sa première sortie en tant que femme fatale !

Ce style, tu pourras le recréer aisément pour des soirées déguisées, mais aussi t’en inspirer pour te concocter une tenue nocturne.

Maquillage

Pour réaliser un maquillage inspiré de la Sandy sexy de la dernière scène de Grease, tu peux y aller franco. Rouge à lèvres, smoky-eye et blush bien voyant, tout est permis !

Unifie ton teint avec un fond de teint léger, corrige tes cernes et tes imperfections avec un correcteur et poudre ta zone-T. Balaye ensuite un fard à joues bien pigmenté du milieu de tes pommettes vers les tempes, en n’hésitant pas à bien marquer le creux des joues pour souligner la structure de ton visage.

Pour les yeux, applique un fard à paupières gris sur toute ta paupière mobile ainsi que dans le creux, puis souligne ta ligne de cils inférieure et supérieure avec un trait de crayon noir. Si tu trouves que le noir a trop tendance à durcir ton regard, opte pour un gris foncé. Tu peux aussi appliquer du crayon khôl couleur chair à l’intérieur de l’œil pour lui redonner de la fraîcheur. Un coup de recourbe-cils, deux couches de mascara et c’est parti pour une série de clins d’œil endiablés !

Niveau maquillage des lèvres, la bouche rouge incendiaire est de mise ! Pour un sourire à la Sandy, redessine le contour de tes lèvres avec un crayon de la même teinte que ton rouge et hachure la zone de remplissage. Applique ensuite ton rouge à lèvres au pinceau ou directement au raisin.

Pour obtenir les jolies boucles de Sandy sans passer par la case permanente, il n’y a pas trente-six solutions : soit tu as été gâtée par Mère Nature, soit tu vas devoir investir dans un fer à friser ou dans des bigoudis chauffants. Si tu as la patience, tu peux aussi tenter la technique des papillotes pour boucler tes cheveux sans utiliser d’appareil électrique.

http://www.youtube.com/watch?v=0ycB8lniC2Q

