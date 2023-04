Menacée par Gérald Darmanin sur ses subventions, la Ligue des droits de l’homme reçoit de nombreux soutiens

Mercredi 5 avril, le ministre de l’Intérieur a tenu des propos menaçants sur les subventions publiques de la LDH. De son côté, l’organisation reçoit de nombreux soutiens.

C’est une déclaration qui choque. Mercredi 5 avril, dans une audition au Sénat qui revenait sur la hausse de violences policières lors des mobilisations contre la réforme des retraites ou du rassemblement à Sainte-Soline, Gérald Darmanin a commenté les observations des associations de défenses des droits humains.

Il a menacé les subventions de la Ligue des droits de l’homme (LDH), suite aux observations critiques de l’organisation quant au maintien de l’ordre. « Je ne connais pas la subvention donnée par l’État, mais ça mérite d’être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées. »

. @LDH_Fr : "Je ne connais pas la subvention donnée par l'Etat, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées." @GDarmanin pic.twitter.com/Ij28AAUzrN — Public Sénat (@publicsenat) April 5, 2023

Dans un message publié sur Twitter, la LDH a répondu en interpellant directement le ministre de l’intérieur : « M. Darmanin, “les actions qui ont pu être menées” par la LDH depuis plus de 120 ans sont la défense des droits et libertés de toutes et tous, ne vous en déplaise, en particulier la défense de la liberté de manifester mise à mal par votre politique de maintien de l’ordre. »

M @GDarmanin "les actions qui ont pu être menées" par la #LDH depuis + de 120ans sont la défense des droits & libertés de ttes et ts, ne vous en déplaise, en particulier la défense de la liberté de manifester mise à mal par votre pol de maintien de l'ordrehttps://t.co/qs9KnQvLSt — LDH France (@LDH_Fr) April 5, 2023

Si de nombreux internautes ont dénoncé une attaque contre l’organisation qui n’était pas arrivée depuis le régime de Vichy, de nombreuses associations ont soutenu la LDH. À l’image d’Attac, groupe altermondialiste, qui dit lui apporter « tout son soutien ».

Ou encore SOS Racisme qui écrit sur son compte Twitter : « Nous sommes solidaires de cette organisation historique et appelons à protéger la #LibertéDexpression et le droit de manifestation. Les droits fondamentaux ne doivent jamais être menacés », ou encore Amnesty International qui apporte son « soutien total » à l’organisation.

Du côté politique également, les propos du ministre de l’Intérieur ont suscité de nombreuses réactions. Clémence Guetté, députée La France Insoumise, dénonce un « scandale indigne de notre pays et de l’histoire de cette association qui défend fermement les droits humains ».

Fabien Roussel, figure du parti communiste, a également dénoncé sur Twitter « une dérive extrêmement inquiétante du pouvoir », soulignant que « toute l’histoire de la LDH est intimement liée à la défense des valeurs de notre République ».