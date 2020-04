Voici comment WhatsApp lutte contre le coronavirus !

Est-ce que toi aussi, tes parents ou tes grand-parents, nouveaux fans de WhatsApp depuis le début du confinement, t’envoient parfois des messages un peu chelous ?

Tu sais, le genre de messages que tu reçois à l’identique de plusieurs de tes proches et qui contiennent souvent des informations, soi-disant, « de source sûre » ?

Ces messages sont en fait des espèces de « chaînes » transférées massivement et dont il est très difficile de déterminer la source.

Alors attention à ne pas croire tout ce que tu reçois, et à vérifier les informations par des sources FIABLES ! WhatsApp n’en est pas forcément une. Pour t’informer sur le coronavirus, fais plutôt confiance aux organismes d’Etat, aux annonces officielles du gouvernement ou aux médias reconnus.

WhatsApp crée un geste barrière contre le coronavirus

Les gestes barrières sanitaires sont très importants en cette période d’épidémie de coronavirus, et WhatsApp a décidé de mettre en place une nouvelle sorte de gestes barrières… de nature numérique !

L’application de messagerie a en effet admis que son service était utilisé pour répandre des rumeurs et des fake news.

WhatsApp a donc décidé de restreindre la diffusion de messages très partagés le 7 avril, selon Numerama. Ces messages ne pourront plus être partagés qu’à une conversation à la fois.

Citée dans Numerama, voici ce que déclare la plateforme :

« Nous pensons qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour que WhatsApp reste une application de conversation personnelle. »

Quand on sait que WhatsApp a plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, instaurer des « gestes barrières numériques » est plus que nécessaire pour empêcher la propagation massive de fausses informations.

Selon Numerama, cette mesure a permis de réduire de 25% les transferts de messages.

