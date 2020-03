J’ai peur d’avoir chopé le coronavirus, je fais quoi ?

Comment t’informer sur le Coronavirus ? Comme souvent lors d’un emballement médiatique sur un sujet, les fake news pullulent. Soudainement, ton entourage se découvre un oncle au Ministère de l’Intérieur ou est en lien avec un médecin italien. Et les infos que ces personnes partagent sont souvent choquantes, flippantes ou surprenantes. Pour démêler le vrai du faux et ne pas te faire avoir par de fausses annonces ou de mauvais conseils, voici quelques astuces. Il est normal d’être en « boulimie d’information » pour vouloir mieux se protéger et comprendre la situation, mais lire tout et n’importe quoi ne fera que t’angoisser un peu plus sans t’offrir de réponses. Par défaut, ne crois pas ce qui est écrit dans les chaînes Whatsapp ou Messenger, dans des threads de citoyens et citoyennes sur Twitter… ce ne sont pas des sources fiables.

En matière de santé, suis uniquement les recommandations des organismes d'État , à savoir Santé Publique France et le gouvernement .

En matière de sécurité, suis les annonces officielles du gouvernement sur des grands médias . Le Monde a un dossier très complet sur l'épidémie et ses conséquences en France.

Décourage tes proches de diffuser de fausses informations qui contribuent à créer des mouvements de panique (peur de pénurie par exemple). Pour t'aider, l'Agence France Presse (AFP) a développé une plateforme spéciale de fact-checking qui t'aidera à débunker la majorité des fake news sur le Coronavirus : AFP Factuel .

Fais des recherches. Tu entends parler d'une info surprenante ? Tape les mots-clés dans ta barre de recherches. Si aucun média national ne s'en est fait le relais, il est très probable que ce soit une fausse information.

En ces temps d’épidémie, la moindre toux est suspecte, et peut te faire paniquer ! Je t’invite à lire la suite de cet article pour évaluer la situation avec les bonnes informations, et adopter les bonnes réactions.

Les informations sur lesquelles je m’appuie proviennent du site du gouvernement sur le coronavirus, une source sûre que je t’invite à consulter régulièrement, et de ce décryptage vidéo du Monde, par un médecin :

Comment savoir si mes symptômes sont ceux du coronavirus (Covid 19) ?

Si tu as peur d’avoir contracté le coronavirus, surveille tes symptômes. Le Covid 19 ressemble à un état grippal, ou encore à un gros rhume.

Plus précisément, les symptômes consistent en une toux sèche, une fièvre élevée, des courbatures, le nez qui coule. Dans des cas plus rares, certaines personnes développent des troubles de la digestion ou de la diarrhée.

Si la maladie prend une forme grave, le ou la patiente présente alors des difficultés respiratoires.

Mais n’oublie pas que dans la majorité des cas, l’infection par le coronavirus est asymptomatique, et donc invisible !

Dans ce cas, le virus n’est pas dangereux pour toi, mais pour les autres à qui tu risquerais de le transmettre. Une raison de l’ampleur de l’épidémie est en effet l’extrême contagiosité du virus.

C’est pour cela que les gestes barrières et le confinement sont très importants.

Qui appeler si je pense que j’ai le coronavirus ?

Si tu présentes des symptômes, le mieux est d’appeler un généraliste, de préférence ton médecin traitant.

Il déterminera si tu as effectivement besoin de te rendre dans son cabinet et, si c’est le cas, il pourra s’organiser pour que tu évites de contaminer des patients sur place. Dans certains cas, une téléconsultation est aussi possible.

En cas de symptômes graves, comme des difficultés respiratoires, des signes d’étouffement ou des malaises, tu peux appeler le numéro du SAMU, le 15.

Le service est submergé, c’est pour cela que les hôpitaux appellent en ce moment à désengorger le standard du 15 et à ne PAS l’appeler en cas de symptômes légers !

Marie raconte dans son article sur l’importance du confinement qu’une amie à elle a essayé de joindre le SAMU pendant une journée entière sans succès.

Elle s’inquiète pour son copain, asthmatique et plus à risque devant le coronavirus : s’il fait une crise, Marie a peur de ne pas réussir à joindre le SAMU.

En cas de symptômes qui ne nécessitent pas un appel au 15, tu peux toujours appeler le numéro vert sur le coronavirus, le 0 800 130 000.

Quels médicaments prendre en cas de suspicion de coronavirus (Covid 19) ?

Le paracétamol, par exemple sous forme de Doliprane, est indiqué pour faire baisser la fièvre.

Il est VIVEMENT déconseillé de prendre des anti-inflammatoires tels que de l’ibuprofène, de l’Advil ou d’autres médicaments de ce type.

Des gens pourtant jeunes et non « à risque » sont partis en service de réanimation. Pour une grande partie, les médecins suspectent que l’usage d’anti-inflammatoires ait joué un rôle.

Ces médicaments font en effet flamber l’infection.

Que faire pour ne pas contaminer les autres à cause du coronavirus ?

Que tu sois malade ou pas, il est primordial de respecter les règles de confinement mises en place par le gouvernement et d’adopter les gestes barrières. Pour rappel, les voici :

Se laver les mains très régulièrement

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Ça veut dire pas d’embrassades, pas de bises, même avec les personnes avec qui tu es confinée ! La distance recommandée est d’au moins un mètre entre deux personnes.

Si tu vis avec d’autres personnes, aère régulièrement et garde les surfaces propres !

Si tu as de fortes suspicions ou que tu as été diagnostiquée positive au coronavirus, je te recommande de faire encore plus attention.

Ne sors plus sauf pour faire des courses si personne ne peut le faire pour toi, et si tu vis en communauté, évite de partager les salles de bain ou le même lit.

Si tu as été en contact avec une personne malade, applique également ces conseils, surveille tes symptômes et prends ta température deux fois par jour.

Coronavirus : est-ce que je peux me faire tester ?

Devant l’ampleur de l’épidémie et la quantité de tests disponibles (2 500 par jour en France pour l’instant), les cas graves, les personnes à risques et les personnels de santé sont pour l’instant testés en priorité.

Selon le ministère la Santé, plus question de tester tous les patients qui présentent des symptômes. Cependant, un nouveau test vient d’être autorisé en France, selon cet article de France Info. Cela pourrait accroître les possibilités de dépistage.

Si tu réponds aux critères de dépistage, disponibles sur le site du ministère de la Santé, tu pourras être testée dans des laboratoires de ville mais seulement sur prescription médicale.

Dans ce cas, tu devras appeler le laboratoire et effectuer les prélèvements à domicile. Le but est que tu ne te rendes pas dans le laboratoire car tu risques de contaminer les personnes présentes sur place.

Selon le même article de France Info, L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) appelle quant à elle à accroître le dépistage du virus. « Nul ne peut combattre un incendie les yeux bandés », a déclaré le chef de l’organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse.

J’espère qu’après la lecture de cet article, tu te sens rassurée quant à la marche à suivre si tu penses avoir le coronavirus !

