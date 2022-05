Les arnaques en ligne marchent mieux sur les 18-34 ans que sur les quinquagénaires

Contrairement aux idées reçues, les jeunes tombent beaucoup plus dans le panneau des mails frauduleux, des messages privés Instagram suspects avec lien d’hameçonnage, et autres demandes d’argent d’un proche dont on a en fait usurpé l’identité par SMS ou Whatsapp.

On connait toutes des darons et daronnes qui appellent fébrilement leur enfant pour savoir s’ils doivent ou non cliquer sur un lien reçu par mail d’une banque leur disant d’entrer leur identifiants bancaires afin de gagner 100.000€. On pourrait croire que les générations nées longtemps avant internet seraient particulièrement sensibles aux arnaques en ligne. Pourtant, les 16-34 seraient les plus susceptibles de tomber dans les panneaux d’arnaqueurs, d’après une étude relevée par Local Government Association au Royaume-Uni.

Les 16-34 ans représentent plus de la moitié des personnes escroquées au Royaume-Uni

Cette association des collectivités locales britanniques souligne ainsi :

« Les personnes âgées de 16 à 34 ans sont plus susceptibles d’être victimes d’arnaques et représentent plus de la moitié des escroqueries subies au Royaume-Uni. Des études montrent qu’une personne sur cinq âgée de 16 à 34 ans a été victime d’une arnaque au cours des dernières années, contre seulement 4 % des personnes âgées de 55 ans et plus. »

Un autre rapport, publié par Visa et Aston Institute for Forensic Linguistics (AIFL) et relevé par le Financial Times, vient de confirmer la tendance : un jeune sur quatre âgé de 18 à 34 ans au Royaume-Uni se fie aux messages frauduleux. Cela les rend presque deux fois plus susceptibles d’être victimes d’une escroquerie que les personnes âgées de 55 ans et plus. Comme le relève Dazed sur le sujet, 23% des jeunes ne feraient pas non plus attention aux fautes d’orthographe et de grammaire susceptibles de trahir un message frauduleux.

Des arnaques en ligne de plus en plus sophistiquées, avec usurpation d’identité sur les réseaux

Alors, certes, beaucoup de jeunes savent qu’ils n’ont pas intérêt à cliquer sur des liens envoyés par des inconnus par mail. Mais les escrocs ont recours à des techniques beaucoup moins grossières comme usurper l’identité d’un membre de la famille, d’autorités fiscales ou postales. D’après la banque Lloyds Bank, ce genre d’escroquerie par usurpation d’identité ont augmenté de 155% ces 12 derniers mois via Instagram.

En fait, les escroqueries en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées : on peut collecter de banales informations personnelles d’une personne X comme son prénom, son adresse mail et son numéro de téléphone, voire ses identifiants Instagram, afin d’arnaquer une personne Y en usurpant l’identité de X pour lui faire baisser sa garde.

Les arnaques en ligne, s’avèrent de plus en plus sophistiquées, avec usurpation d’un proche et personnalisation des liens d’hameçonnage. © Capture d’écran de messages privés d’Instagram.

En cas d’escroquerie en ligne, cette fiche pratique éditée par le ministère de l’Économie peut vous aider. Mais comme il vaut mieux toujours prévenir que guérir, pensez à activer la double-authentification pour vous connecter à vos comptes Instagram, Twitter et compagnie. Et si un proche vous demande de l’argent par message privé sur un réseau social, par mail, SMS, Whatsapp ou autre, ayez le réflexe de l’appeler afin de vous assurer qu’il ne s’agit pas d’une arnaque bien ficelée.

