Comment reconnaître une vraie amitié ?

Une vraie amitié, qu’est-ce que c’est, et comment savoir si une personne est vraiment notre amie ? Voilà les clefs pour répondre à ces questions parfois très subjectives !

Le 28 octobre 2005

Un ami ou une amie est avant tout une alliée

Un ami ou une amie, c’est d’abord quelqu’un qui se réjouit vraiment de votre bonheur et de votre réussite.

C’est aussi quelqu’un qui va faire ce qu’il peut, quand il le peut pour aider votre réussite ou votre bonheur. Pas tout le temps, pas à n’importe quelle condition, mais en fonction de ses contraintes et du rythme qu’a sa vie à lui. Un ami ou une amie, c’est simplement quelqu’un qui a envie de vous aider à être heureuse, parce que vous voir épanouie fait partie de son propre équilibre.

Attention, pourtant. Méfie-vous des gens qui vous aident pour vous posséder, ou uniquement pour que vous leur renvoyiez l’ascenseur : l’amitié, ça n’est pas une boutique dans laquelle vous vendez de l’affection ou du service.

Ça, il faut aussi le garder en tête, pour apprendre à donner sans forcément attendre de retour. Sans que cela charge vos amis d’une quelconque « dette » envers vous. Surtout, ne faites pas les choses pour obtenir vous-même quelque chose : ça n’est pas de l’amitié, c’est du marchandage.

La vraie amitié, c’est aider l’autre « gratuitement », juste parce que son bonheur à lui est un peu votre bonheur à vous.

Des gens vraiment précieux, qui vous donnent de l’énergie, qui vous inspirent, vous soutiennent, vous complètent, c’est plus rare qu’on ne croit.

L’amitié ne se trouve pas forcément facilement

Par peur du vide et de la solitude, par peur de ne pas être « normal », on a tendance à vouloir à tout prix s’entourer, quitte à n’avoir pour amis que des gens toxiques.

Ce réflexe, il faut s’en méfier. D’une part, parce qu’il se peut très bien que vous vous laissiez miner, bouffer par ces faux amis. D’autre part parce qu’en s’entourant d’une foule de personnes dont on ne partage pas vraiment les valeurs et qui ne sont pas réellement ses alliées, on finit par ne plus avoir assez de place et de temps pour faire entrer dans son monde des gens qui en valent vraiment la peine.

Or, des gens vraiment précieux, qui vous donnent de l’énergie, qui vous inspirent, vous soutiennent, vous complètent, c’est plus rare qu’on ne croit. Et pour les trouver, il faut du temps et de la patience.

Il faut donc accepter d’être plus « sélectif » dans ses amitiés, quitte à avoir moins d’amis. Ce travail-là peut paraître difficile et long, pourtant il paie à la fin. Car au fur et à mesure, vous n’aurez autour de vous que des gens en qui vous pouvez faire confiance, des gens « bienveillants » et heureux que vous vous épanouissiez.

On pourrait en fait comparer sa vie à un jardin. On ne fait pas entrer n’importe qui dans son jardin pour y faire n’importe quoi. On ne laisse pas le premier venu saccager nos plantations, balancer des déchets partout etc. Ça, ça paraît logique. Pourtant dans la vie, on n’applique pas toujours ce principe, et on se laisse envahir facilement par des gens qu’on croit nos amis…

Pendant que les autres restent à la grille.

On n’a pas besoin de tout partager avec quelqu’un pour construire une amitié durable.

Pas de place à la possessivité dans l’amitié

La grande erreur qu’on fait tous et toutes à un moment ou à un autre, c’est de croire qu’une amitié peut être exclusive. On attend alors d’un ami qu’il soit tout. Qu’on se ressemble point par point, qu’on ait les mêmes goûts, qu’on fasse tout ensemble. Qu’il n’y ait jamais de clash, jamais de malentendu et… Qu’on ait notre ami pour nous seule.

Cette vision de l’amitié est à la fois illusoire et très dangereux. Car à force de tout attendre de l’autre et de le considérer comme un miroir de soi, on finit par étouffer la relation. Un peu comme dans un couple, quand on est trop exclusifs, on se refuse le droit d’avoir d’autres activités, d’autres amitiés, d’autres influences.

Résultat : soit on finit par étouffer et ne plus avoir rien à se dire, soit l’un des deux souffre d’être la chose de l’autre.

Dites-vous bien qu’on n’a pas besoin de tout partager avec quelqu’un pour construire une amitié durable. On peut avoir de grands points de divergences, de grandes différences, mais être complémentaires. On n’a pas besoin non plus besoin de tout faire ensemble pour que l’amitié soit forte et résistante.

Au contraire, quand chacun voit d’autres amis, mène ses propres activités, on s’enrichit encore plus. On apprend de l’expérience de l’autre et de ses différences… Bref, on fait vivre l’amitié et on la nourrit. C’est plutôt rassurant, non ?

Pour conclure, en amitié comme ailleurs, n’exigez pas trop de vous et des autres. Donnez, et puis voyez sur quoi ça débouche. Et ne vous découragez pas si parfois, vous donnez de vous à des gens qui ne vous méritent pas : c’est le jeu, après tout.

Crédits photos : Marcus Aurelius et Kampus Production (Pexels)