Un banc de l’amitié, une chouette solution contre l’isolement à l’école

Dans trois écoles de La Rochelle, des bancs de l’amitié ont été installés dans la cour de récré pour aider les élèves qui se sentent tristes ou harcelés.

Marre des actualités pourries ? Venez donc faire un tour à La Rochelle, en Charente-Maritime, ça met du baume au cœur. Dans la cour de récré de trois écoles, le conseil municipal de la ville a installé des « bancs de l’amitié », et les élèves peuvent s’y assoir lorsqu’ils se sentent tristes, esseulés ou harcelés.

À lire aussi : Lutte contre le harcèlement scolaire : l’implication des parents peut-elle faire bouger les lignes ?

Le « banc de l’amitié » pour reprendre confiance

Pas facile d’être un enfant parfois. Entre les émotions qui fusent, les disputes entre copains, les problèmes à la maison, la pression scolaire ou le harcèlement qui peut débuter de plus en plus tôt, ça peut faire beaucoup.

Si le gouvernement tente de proposer des solutions, parfois risibles, pour lutter contre le harcèlement scolaire, cette initiative d’un « banc de l’amitié » est si chouette qu’elle devrait être étendue à toutes les cours d’école primaire, et même du collège. Le concept ? C’est Keyla, élève de CM1 qui a participé à la mise en place du banc, qui l’explique au micro de France Info :

Le but est qu’un élève de l’école vienne voir celui qui s’assoit et lui dise : ‘je peux jouer avec toi’. C’est comme un banc magique !

Pour Nasser Aber, professeur des écoles, c’est aussi un bon moyen de vérifier que ses élèves vont bien :

Cela nous permet de voir si ce sont toujours les mêmes élèves qui vont sur le banc de l’amitié.

Capture d’écran France Info

Vérifier si les élèves sont souvent sur le banc peut aussi être un indice de l’état d’esprit dans lequel se trouvent des élèves en difficulté, qui n’arrivent pas forcément à exprimer leur mal-être.

Car, comme le souligne Karine Maissant, directrice de l’école, « c’est moins un problème dans les écoles élémentaires que dans les collèges, mais on peut quand même faire face à des situations de harcèlement. La plus grande difficulté est qu’elle ne soit pas exprimée par l’enfant qui se sent harcelé ».

Prendre soin les uns des autres et s’entraider en cas de coups durs, des chouettes principes qui devraient être inculqués dès le plus jeune âge. Espérons que cette initiative soit développée et mise en place dans toutes les écoles de France.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.