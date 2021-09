Est-ce qu’on va réussir à rester un couple maintenant qu’on est parents ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.



La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question de la semaine

Chère Daronne, Avant de devenir mères avec ma femme, on était un couple ultra fusionnel, amoureux et complice. Et puis, il y a un an, on a eu un enfant et depuis, c’est comme si toutes nos ressources émotionnelles, énergiques et affectives se concentraient sur ce bébé. Comme s’il aspirait tout notre amour, et qu’il n’en restait que des miettes pour notre couple. Est-ce que ça va rester comme ça toute la vie ? Est-ce qu’on va réussir à être des amoureuses en plus d’être des parents ? Aide-moi chère Daronne ! La bisette, Olivia

La réponse de la Daronne

Ma petite crêpe au beurre salé et aux éclats de caramel,

Oh, comme j’aimerais avoir une formule magique à te proposer, un truc tout simple, clés en main, qui vous permettrait à toutes les deux de retrouver la fougue de l’avant-enfant dans votre couple.

Comme j’aimerais pouvoir te dire que oui, tout va redevenir comme avant entre ta femme et toi, que vous allez retrouver votre amour et votre complicité très bientôt, et que rien de tout ça ne s’est fait la malle en même temps que ton périnée (ou le sien ?).

J’aimerais vraiment te dire ces choses-là, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de schéma type, il n’y a pas de cours de rééducation du couple après l’accueil d’un enfant comme pour le plancher pelvien, il n’y a que vous deux, parents de ce petit machin qui demande une attention exacerbée, qui pouvaient savoir ce que vous attendez de l’une et de l’autre.

Tous les parents passent par cette période un peu floue où en tant que couple on n’existe plus vraiment.

Bien évidemment, un enfant, et encore plus quand c’est un bébé, ça demande énormément d’attention, de temps et d’énergie. Pas facile, une fois que tous ses besoins vitaux sont satisfaits, d’avoir encore suffisamment de ressources pour faire autre chose que s’étaler sur le canap’ devant Netflix en ne s’exprimant plus qu’avec des onomatopées.

Tous les nouveaux parents passent par là, cette période un peu floue, où le temps semble passer à la fois si vite et si lentement, et où, en tant que couple, on n’existe plus vraiment.

On est une équipe de soutien, on est un binôme de galère, on est des parents fiers mais épuisés, on est des copines de cernes, mais il peut être vraiment difficile de se rappeler qu’on est aussi un couple qui s’aime, qui a du désir l’un pour l’autre, et qui a un passé commun et fusionnel d’avant la naissance de ce bébé.

Comme je te le disais plus haut, je n’ai pas de formule magique qui peut t’aider à retrouver tout ça. Tout ce que je peux te dire, c’est que ça va passer. Tout n’est que phase dans une nouvelle vie avec un bébé, tout n’est qu’adaptation et prise de nouvelles marques.

Un jour, bien plus tôt que tu ne le penses, ton bébé va grandir, devenir de plus en plus indépendant, et il aura de moins en moins besoin de ton énergie vitale et de celle de ton amoureuse.

Alors, quand ce moment arrivera, vous aurez peut-être plus le temps, l’envie et l’énergie de retrouver ce que vous avez un peu mis de côté ces derniers mois ou années, et de vous poupouner. Ça ne sera pas comme avant, c’est certain, puisque plus rien ne sera comme avant. Ce n’est pas une mauvaise chose, c’est juste une étape nouvelle qu’il faut découvrir et apprivoiser, savoir quel couple vous êtes actuellement et celui que vous voulez devenir.

Tu peux voir cela comme une toile vierge, une occasion de créer à nouveau ce que vous voulez devenir, en vous parlant, en vous touchant, et en vous aimant.

Parfois, le temps et la vie font qu’on peut s’éloigner, se perdre pour de bon ou juste s’égarer. Mais parfois aussi, sortir à deux de ce brouillard parental peut-être une formidable expérience commune qui ne vous rendra que plus amoureuses et fières de l’avoir traversée ensemble.

Bon courage ma belette, et hauts les coeurs !

Je t’embrasse, je vais mater Netflix sur mon canap’,

Ta Daronne

Voilà, c’était le 31e épisode de notre courrier du cœur qui parle d’amour bien sûr, mais aussi de relations humaines compliquées, de parentalité et de galères du quotidien !



Nous répondons à VOS questions avec une grosse louche d’humour et d’autodérision, un petit peu de bienveillance et quelques conseils plus ou moins foireux de la daronne, le cas échéant.



Retrouvez tous les Chère Daronne ici !



Si vous voulez participer à la rubrique, écrivez-nous sur daronne[at]madmoizelle.com, en précisant en objet « Chère Daronne » !

Crédit photo : Image tirée de la série Workin’ Moms