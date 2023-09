Bonne nouvelle ! « The Eras Tour », le film concert de Taylor Swift, va bien sortir en France

Le film évènement sortira dans le monde entier le vendredi 13 octobre, pour une diffusion limitée.

Vous allez rater le concert de Taylor Swift ? Pas de panique, vous pourrez bientôt vous rattraper. Le film concert Taylor Swift : The Eras Tour qui revient sur sa tournée mondiale, sera diffusé dans les cinémas américains et dans le monde entier.

À lire aussi : « Grande parolière », « authentique », « féministe »… Des fans de Taylor Swift nous expliquent pourquoi ils l’aiment tant

Et bonne nouvelle, ce film de 2h48 sera également diffusé en France, et plus rapidement qu’on ne le pense, a rapporté Allociné. Mais attention, la diffusion du film sera limitée dans le temps. Des séances seront mises en place à partir du vendredi 13 octobre à 18 heures, tout au long de ce week-end, ainsi que le week-end suivant. Et ceci, dans plusieurs cinémas partout en France. À Paris, plusieurs séances au Grand Rex sont prévues.

Le film promet (déjà) de battre des records. En août dernier, l’annonce de sa sortie avait déjà fait chauffer les compteurs, avec 37 millions de dollars de recettes de préventes dès le premier jour.

Selon l’Agence France Presse, il pourrait pourrait rapporter plus de 100 millions de dollars dans les cinémas nord-américains pour son premier week-end d’exploitation, du jamais vu pour un concert retransmis en salle.