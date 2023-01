À Chicago, ce bar anti Saint-Valentin a pour thème… Taylor Swift

À Chicago, un bar éphémère a ouvert pour accueillir tous les fans de Taylor Swift au cœur brisé, pour des soirées (anti) Saint-Valentin parfaites.

Vous avez le cœur brisé, êtes fan de Taylor Swift et avez prévu un petit voyage aux États-Unis ces jours-ci ? Ça tombe bien, un bar éphémère anti Saint-Valentin ayant pour thème l’univers de la chanteuse ouvrira ses portes du 27 janvier au 26 février à Chicago !

Se consoler en buvant des cocktails Taylor Swift

Qui de mieux que Taylor Swift pour se rappeler combien son crush est décevant, combien son ex était nul et ne nous méritait pas ? À l’approche de la Saint-Valentin, un bar à Chicago s’est transformé en pop-up store pour accueillir toutes les âmes esseulées qui pleurent leurs idylles perdues, ratées ou impossibles en écoutant Taylor chanter en boucle les tracas de l’amour. Sur la page Instagram du bar, on lit cette invitation :

« Que vous vouliez chanter à propos de votre amant, de ceux qui n’ont jamais été à vous, de ceux avec qui vous ne vous remettrez jamais ou de ceux qui ont encore votre écharpe. »

Les fans apprécieront la référence à l’écharpe…

Au programme : une roue à cocktails répondant au nom de « Shake It Off », une sélection de boissons toutes inspirées des chansons de Taylor Swift et même des lectures de cartes, pour savoir si votre avenir sentimental sera aussi amer que « We Are Never Ever Getting Back Together ».

L’endroit idéal pour chanter à tue-tête les plus grands tubes de son idole et se rappeler que même si sa vie romantique n’est pas idéale, au moins, on n’est pas seul !

