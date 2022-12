Paramount+ : une (énième) plateforme de streaming débarque en France

Paramount+ arrive en France et il faut bien avouer qu’elle a probablement quelques arguments pour vous séduire !

Vous aviez déjà du mal à choisir à qui donner votre argent entre Netflix, Prime Video ou Disney + ? Paramount+ vient compliquer votre dilemme ! Le nouveau service de streaming débarque en France dès ce jeudi… et a de quoi faire trembler ses concurrents dans la guerre de la VOD.

Paramount+, un catalogue attrayant

Paramount+ n’en est pas à son coup d’essai. En effet, la plateforme a déjà conquis 43 millions d’abonnés à travers le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Australie, en Italie, en Irlande et en Corée du Sud.

Quel est créneau de ce nouveau concurrent de Netflix ? La diversité et la richesse de son catalogue, comme l’a annoncé Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général international de Paramount+, dans un communiqué :

« Nous sommes fiers de lancer en France Paramount+, le seul service de streaming où l’on peut retrouver au même endroit Sylvester Stallone, Bob l’Éponge et Harrison Ford au côté de marques iconiques comme Star Trek, South Park, Halo et des films récents ou classiques qui ont marqué le cinéma mondial »

Effectivement, le service de streaming du studio n’a pas à rougir de son catalogue. Outre ses contenus originaux, on pourra aussi retrouver des sagas comme Mission Impossible, Star Trek ou encore Indiana Jones, mais aussi des films cultes comme Pulp Fiction ou Le Parrain. Côté séries, Paramount+ compte d’autres programmes adulés du public comme Dexter ou encore South Park.

Avoir accès à Paramount+ : on fait comment et combien ça coûte ?

Pour vous abonner à Paramount+, il faudra débourser 7,99€ par mois ou 79,90€ par an, avec la possibilité de disposer de 7 jours d’essai gratuit. Le service est résiliable à tout moment. Vous pourrez le retrouver sur mobile, sur le Web et sur les téléviseurs Samsung, Apple, Amazon et Google TV.

Petite exception pour les détenteurs d’un abonnement au pack Canal+ Ciné Séries (canal 24) : Paramount+ sera inclus dedans sans surcoût dans cette offre à 34,90€ par mois, avec deux ans d’engagement ou 40,99€/mois, sans engagement.

Alors, envie de passer le cap avec la plateforme de l’un des plus gros studios de production de l’industrie ?

© Unsplash / Nicolas J Leclercq



À lire aussi : Universal+ : ce que l’on sait de la nouvelle plateforme de streaming

Crédit de l’image à la Une : Crédit de l’image à la Une : © Unsplash / Nicolas J Leclercq