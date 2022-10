Universal+ : ce que l’on sait de la nouvelle plateforme de streaming

Un nouveau concurrent va rejoindre la guerre des plateformes de streaming d’ici à la fin de l’année en France.

Vous avez déjà du mal à vous y retrouver parmi les Prime video, OCS, Disney+, Salto et autres Netflix ? NBCUniversal est sur le point de vous compliquer encore davantage la tâche en lançant sa propre plateforme de streaming en France avant la fin de l’année.

Universal+ disponible sur plusieurs continents

Ce lundi 17 octobre, le géant américain NBCUniversal a annoncé l’arrivée imminente en France d’Universal+, son service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). En débarquant en France, Universal+ gagne du terrain puisque la plateforme est déjà disponible en Espagne, en Amérique Latine, en Inde et en Afrique.

Qu’apportera cette nouvelle plateforme que Netflix, OCS ou Prime Video ne comptent pas déjà ?

Syfy, 13ème RUE, E ! et DreamWorks disponibles

Elle regroupera un accès à Syfy, chaîne de télévision dédiée à la science-fiction et au cinéma fantastique, à 13ème RUE, spécialisée dans les thrillers, les films policiers et d’action ou encore à E !, chaîne diffusant du divertissement relatif aux stars et à la culture pop comme L’incroyable Famille Kardashian. Autre avantage d’Universal+ : DreamWorks, la chaîne jeunesse y sera également disponible pour la première fois en France en linéaire et en non-linéaire.

De plus amples informations seront communiquées prochainement sur la date d’arrivée et les prix d’Universal+.

