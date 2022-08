Où regarder de bons documentaires ? On vous a déniché 4 mines d’or

Le guide ultime des meilleures plateformes pour regarder d’excellents documentaires, gratuitement ou sur abonnement !

Si on est habituées à Arte ou Netflix pour nous instruire, nous divertir ou nous étonner, il peut être difficile de savoir où chercher ailleurs pour voir de bons documentaires.

Heureusement, Madmoizelle vous a concocté le guide ultime des meilleurs bons plans pour faire le plein de docus !

Spicee

On entre directement dans le vif du sujet avec cette véritable pépite. Créé en 2015, Spicee diffuse des documentaires et des reportages engagés et originaux. Marqué par une esthétique pop rafraîchissante, le site propose des focus sur des thèmes passionnants comme les « Combats de femmes », l’approche critique du monde numérique et des réseaux sociaux ou encore celui des fake news. Le mot d’ordre de la plateforme est de lutter contre la désinformation.

Les films sont classés par durée en fonction de vos envies et vos disponibilités : 5, 15, ou plus de 30 minutes. Pour y avoir accès, il faudra compter 4,90 euros par mois ou 49,90 euros par an. Autre petit plus : certains films sont gratuits et visibles même sans abonnement, histoire d’avoir un aperçu !

© Capture d’écran du site Spicee

L’Office national du film du Canada

C’est peut-être le meilleur bon plan de cette sélection. L’Office national du film du Canada met ligne plus de 5000 vidéos accessibles gratuitement et sans inscription. À moins que vous utilisiez un VPN, certains films ne sont pas disponibles en France. Malgré cela, vous aurez largement de quoi faire.

Le site fait la part belle aux documentaires liés aux droits des personnes LGBTI+, aux luttes autochtones, ou encore à l’écologie. Récemment, le passionné de cinéma queer Lawrens Shyboi nous conseillait le film de 1992 Amours interdites : au-delà des préjugés, vies et paroles de lesbiennes, disponible gratuitement en version originale sous-titrée sur le site de l’Office national du film du Canada.

© Capture d’écran du site

France.tv Slash

Parfois, il est inutile de chercher très loin : France.tv Slash est une mine d’or pour trouver de très bons documentaires. Cette offre gratuite 100% en ligne de France Télévisions est entièrement tournée vers le public jeune adulte. On y trouve des séries, de la fiction, des formats courts… et des documentaires.

On vous prévient : la plus grande difficulté sur France TV Slash, c’est d’arriver à choisir quoi regarder. Par exemple, en ce moment, on hésite entre Queendom, un portrait de trois drag queens parisiennes, Commises d’office, une série documentaire sur des femmes avocates, ou encore Bootyful, un documentaire de Rokhaya Diallo qui interroge l’histoire médiatique internationale des fesses des femmes, entre honte et hypersexualisation. Et on le redit, c’est gratuit.

© capture d’écran de la bande annonce de Bootyful, un film de Rokhaya Diallo

Tënk

Tënk est la plateforme de référence pour le documentaire d’auteur aussi précieux que difficile à trouver ailleurs. Né grâce à un financement participatif, Tënk a été conçu par des membres de l’association Ardèche Images, rassemblés dans la commune de Lussas. Ces derniers œuvrent pour le développement et la promotion du cinéma documentaire. C’est aussi à Lussas que, chaque été, on peut célébrer sa cinéphilie lors du festival les États généraux du film documentaire. Tënk propose des nouveautés chaque semaine et est accessible pour 6 euros par mois. Attention : préparez-vous à dénicher de nombreuses merveilles venues de toutes les époques et de tous les pays.

© Capture d’écran de Tënk

Crédit de l’image à la une : © Capture d’écran du site Spicee