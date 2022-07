Où voir des films cet été ? Les meilleurs festivals de cinéma en France

Un film par jour c’est bien, trois, c’est mieux ! Voici la sélection Madmoizelle des meilleurs festivals de cinéma, pour concilier les vacances avec l’amour du septième art.

Vous ne pouvez pas quitter la France cet été ? C’est une bonne nouvelle ! En août, d’excellents festivals célébreront le cinéma aux quatre coins de l’hexagone. De quoi partir à l’aventure, faire des rencontres et vivre intensément sa passion du cinéma pendant quelques jours.

Festival de cinéma de Douardanez, du 20 au 27 août

Chaque année, le festival de cinéma de Douardanez met un pays à l’honneur en posant cette question : « comment habiter la terre » ? Pour cette nouvelle édition, la Suisse a été choisie. En présentation de ce festival attentif à l’écoute « des voix minorisées », on lit :

« La Suisse, pays façonné par des minorités, présente une filmographie rebelle et critique sur la société qui a retenu notre attention. Un pays multilingue, à l’opposé du modèle centralisateur français ne peut que nous interroger. »

Parmi les quelque 130 films au programme, plusieurs sont dédiés aux luttes féministes de femmes suisses. On peut citer Les Conquérantes (2017) de Petra Volpe ou encore Claudette (2008), un documentaire sur une prostituée intersexe engagée pour les droits des travailleuses du sexe. Le festival de Douardanez fait aussi la part belle à d’autres formes d’arts, avec des concerts et des expositions.

© Surtsey Films

États généraux du film documentaire à Lussas, du 21 au 27 août

Niché dans le petit village ardéchois de Lussas depuis 33 ans, les États généraux du film documentaire est un incontournable pour qui aime le cinéma du réel. En plus de sa programmation particulièrement ouverte sur le monde, le festival accueille de nombreux professionnels du cinéma documentaire et organise des échanges avec les spectateurs lors de séminaires.

En présentation de cette nouvelle édition, les organisateurs du festival évoquent « un contexte politique inquiétant qui ne cesse de se dégrader et d’attiser les concurrences » et insistent sur « l’importance de se retrouver cet été autour du cinéma documentaire pour des moments d’échanges et de travail en commun ».

La programmation complète sera publiée le 1er août. Elle promet de nous faire découvrir de nombreux court et long métrages venus des quatre coins du monde et réalisés des années 1930 à aujourd’hui.

Le Festival du film francophone d’Angoulême, du 23 au 28 août

Amoureuses du cinéma français : le festival d’Angoulême est fait pour nous.

Quel est le lien entre Intouchables, Les garçons et Guillaume, à table !, Hippocrate ou encore Boîte noire ? Tous ces bons films ont été projetés pour la première fois à Angoulême ! Du 23 au 28 août, le festival propose une programmation plus qu’alléchante. Parmi les films en compétition et en avant-première, on aura l’occasion de découvrir de nombreuses pépites féministes.

On retrouvera notamment La Page blanche, adaptation de la magnifique BD éponyme, ou encore Annie Colère, un film sur la sororité et la lutte pour le droit à l’avortement avec Laure Calamy et Zita Hanrot. Enfin, Houria, le nouveau film de la réalisatrice algérienne Moudia Meddour (Papicha) sera présenté. Simone, le voyage du siècle sera également projeté en avant-première, tout comme L’innocent de Louis Garrel.

Crédit de l’image à la Une : © Robbie Ryan.