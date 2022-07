L’innocent, la comédie de braquage à la française de Louis Garrel a une bande-annonce

L’innocent, le prochain film de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Noémie Merlant et Anouk Grinberg se dévoile dans une bande-annonce.

Présenté cette année en hors compétition au Festival de Cannes, le nouveau film de Louis Garrel sortira en salles le 12 octobre 2022. En attendant, il se dévoile dans une bande-annonce.

La bande-annonce de L’innocent

L’innocent raconte l’histoire d’Abel, le personnage interprété par Louis Garrel. Il panique en apprenant que sa mère Sylvie, qui est âgée d’une soixantaine d’années, est sur le point de se marier avec un homme en prison. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Une comédie de braquage pop à la française

Entre sa lumière néoneuse et sa bande originale qui met à l’honneur le rock français des années 1980, L’innocent promet d’être résolument frais et pop. S’il y est question de prison et de braquage, la bande-annonce nous fait aussi entrevoir un film léger et drôle. Lors de la présentation cannoise du film, Louis Garrel a expliqué vouloir mélanger les genres :

J’ai dit il faut que ça soit Un film de braquage de Poitou-Charentes presque. Un truc du terroir, bien de chez nous. Et le marivaudage, avec le film de braquage, ça fait une alliance qui est bien de chez nous. Louis Garrel

L’innocent est le quatrième film de Louis Garrel, le réalisateur des Deux Amis, de L’Homme fidèle et de La Croisade. Il apparaîtra dans le rôle principal aux côtés de Noémie Merlant (vue dans Portrait de la jeune fille en feu) et de Roschdy Zem, qui a reçu le César du meilleur acteur en 2020 pour le film Roubaix, une lumière.

