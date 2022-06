Rebbecca Zlotowski : un synopsis et une affiche pour son prochain film avec Virginie Efira

On en sait un peu plus sur le nouveau film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres, avec Virginie Efira et Roschdy Zem, qui sortira le 21 septembre 2022.

Après avoir ébloui Cannes et Kalindi avec Une fille facile, la réalisatrice française Rebecca Zlotowski est enfin de retour au cinéma.

Les enfants des autres sortira en salles le 21 septembre.

La filmographie fascinante de Rebecca Zlotowski

La filmographie de Rebecca Zlotowski compte parmi les plus stimulantes, surprenantes et fascinantes en France.

Après Belle Épine et Grand Central, ces deux premiers films avec Léa Seydoux, Rebecca Zlotowski a fait une incursion du côté des États-Unis. Planétarium mettait en scène Natalie Portman et Lily-Rose Depp dans le Paris des années 1930.

Peu de temps après, elle réalisait Une fille facile, une fresque d’été étrange et hypnotique qui bouleversait les clichés sur la bimbo.

Les enfants des autres, de quoi ça parle ?

On connaît désormais l’affiche et le synopsis de son nouveau film. Les enfants des autres est une comédie dramatique au casting cinq étoiles qui réunit Virginie Efira, Roschdy Zem et Chiara Mastroianni.

On y suit Rachel, une femme de 40 ans qui n’a pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

Crédit de l'image à la Une : © Ad Vitam