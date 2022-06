On en sait (beaucoup ?) plus sur NOPE, le prochain film de Jordan Peele

Jordan Peele prend le revers de la première bande-annonce de son prochain film NOPE en balançant un second trailer autrement plus riche en informations.

Avec Get Out, son chef-d’œuvre sorti en 2017, Jordan Peele provoquait une révolution dans le cinéma d’horreur. Comme le raconte brillamment le documentaire Horror Noire : A History of Black Horror (qui est disponible sur Youtube et qu’on vous conseille chaudement), ces derniers ont longtemps échoué à représenter les personnes afro-américaines sans tomber dans des stéréotypes, jusqu’à ce que Get Out change durablement la donne en exploitant judicieusement les codes de l’horreur pour retranscrire l’expérience du racisme à l’écran. En 2022, c’est avec enthousiasme qu’on constate que le réalisateur n’a rien perdu de ses ambitions.

Une tempête d’infos dans la bande-annonce d’un film bien mystérieux

Avec NOPE, son nouveau projet, Peele voit les choses en encore plus grand : désormais, il semble que la menace vienne directement du ciel. Si le topo du film est extrêmement mystérieux – on sait juste que des personnages afro-américains vivant dans un ranch paumé au milieu de nulle part vont assister à des évènements surnaturels, la bande-annonce finale de NOPE balance soudain une avalanche d’informations pendant 3 minutes bien remplies.

Côté horreur, tout porte à croire qu’on ne sera pas en reste. Au fil du trailer, on aperçoit des giclées de sang et des vilaines blessures, des corps désarticulés qui se font emporter par une sorte de tornade à plusieurs mètres du sol. Et surtout, il y a ce nuage colossal qui rend le décor du film ultra anxiogène. Difficile de se réfugier dans ces vallées à découvert qui rompent avec les lieux traditionnels du cinéma d’horreur, comme par exemple la maison hantée et ces recoins sombres.

La vidéo semble aussi annoncer que le film aura une vibe à la Ghostbuster ou même à la Conjuring puisque dans la deuxième partie, les personnages ont l’air bien décidés à percer le mystère autour de l’objet surnaturel qui plane au-dessus d’eux, en dégainant pour cela un attirail d’appareils et de caméras qui n’est pas sans rappeler celui du couple Warren.

Trop d’infos tue l’info ?

Si on la prend au premier degré, on peut légitimement se demander si cette bande-annonce n’en dévoile pas un peu trop. Jordan Peele semble déjà prêt à casser les codes puisqu’après plusieurs plans furtifs sur un gros objet caché derrière les nuages et qu’on devine seulement, il montre une soucoupe volante en plein jour et à 10 mètres du sol, en train de poursuivre le personnage de Daniel Kaluuya.

Erreur marketing du réalisateur ? Ou stratégie minutieusement calculée ? On peut garder à l’esprit qu’avec Get Out puis US, Jordan Peele a montré sa capacité à croiser le fantastique, le surnaturel et le social. Peut-être que si la bande-annonce n’a pas peur de filmer les OVNI sans détour, c’est que l’enjeu du film est ailleurs ? On aura la réponse en salles le 10 août, et on a hâte !

