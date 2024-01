À notre beau métier : tout savoir sur le prochain Quentin Dupieux, sur « un film nul »

On a adoré Yannick en août dernier et on attend la sortie de « Daaaaaali ! » le 7 février prochain. Et pourtant, on reprendra bien encore un peu de Quentin Dupieux. Habitué des films surprises tournés en secret, Mr. Oizo nous surprend avec son quatorzième long métrage, « À notre beau métier ». Et comme toujours, le réalisateur débarque dans les salles obscures avec un casting triple XL.

Après Yannick, le prolifique Quentin Dupieux ne s’est pas encore lassé des mises en abyme sur le spectacle, l’art et l’expérience de spectateur et le tout, en nous faisant rire. Avec À notre beau métier, un projet révélé par Léa Seydoux dans Télérama, le réalisateur s’offre une nouvelle plongée dans le monde des acteurs.

Le sujet de « À notre beau métier ? » : des acteurs « qui jouent dans un film nul«

Alors que l’on a les yeux rivés sur Daaaaaali, dont la sortie est fixée au 7 février prochain, Léa Seydoux a jeté la lumière sur un autre projet qui a tout pour attirer notre attention. Dans les colonnes de Télérama, la comédienne a révélé que le quatorzième film de Quentin Dupieux était “une mise en abyme autour d’acteurs qui jouent dans un film nul”.

Léa Seydoux // Source : capture d’écran youtube

Quel est le concept du film ?

Après avoir suivi les aventures d’un pneu tueur en série (Rubber, 2010), d’une mouche à l’intelligence et à la taille extraordinaires (Mandibules, 2020) ou encore d’une ligue de justiciers dirigés par une marionnette de rat nymphomane et qui bave (Fumer fait tousser, 2022), on commence à connaitre le gout de Mr. Oizo pour les concepts étonnants.

Si l’on en croit les propos de Léa Seydoux, À notre beau métier donnera à voir des rôles doubles en mettant en scène “des acteurs face à leur personnage et leurs répliques”. Léa Seydoux a précisé : “le film est délirant. Très, très drôle. Ça ‘chie’ du verbe, si vous voulez bien me pardonner l’expression !”. Dans cette interview, l’actrice a expliqué pourquoi elle avait accepté le rôle, alors qu’il est très rare de la voir à l’affiche de comédies. Évoquant son admiration pour Dupieux, Léa Seydoux a confié :

“J’ai surtout accepté parce que je [le] considère comme un cinéaste hors du commun. (…) [Il est] un créateur dont l’humour cache une profondeur de plus en plus sociale, à travers des personnages imparfaits et maladroits. (…) J’ai lu son scénario d’une traite, ça ne m’arrive presque jamais. Il écrit comme il respire.

Qui sont les acteurs au casting ?

Aux côtés de la comédienne à la carrière internationale Léa Seydoux, on retrouvera Raphaël Quenard, tête d’affiche lumineuse de Yannick, qui retrouve Quentin Dupieux pour la quatrième fois depuis Mandibules. Et ça ne s’arrête pas là puisque À notre beau métier mettra aussi en scène Louis Garrel et Vincent Lindon.

Ça Sort Où et Quand ?

À ce stade, la date de sortie officielle de À notre beau métier est encore inconnue. Mais la sortie le 7 février prochain de Daaaaaali ! avec Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï, Gilles Lellouche, et Romain Duris a sans doute de quoi nous aider à patienter.

