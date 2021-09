Portrait de la jeune fille en feu est sur ARTE, go voir la plus belle histoire d’amour depuis Titanic

Portrait de la jeune fille en feu, le chef-d’œuvre de Céline Sciamma, est disponible sur ARTE ! Vous allez pouvoir le revoir, ou bien comprendre enfin la hype autour de ce film d’une beauté absolue.

Portrait de la jeune fille en feu est disponible gratuitement sur ARTE jusqu’au 14 septembre, et si vous n’avez pas encore vu ce film qui a bouleversé bien des vies (oui oui), il est temps de vous offrir une séance de rattrapage.

Fin du 18e siècle. Marianne, une peintre, se présente dans une demeure bretonne, où elle doit réaliser le portrait d’Héloïse en vue de son futur mariage — que cette dernière refuse. Marianne va donc devoir l’observer, afin de la peindre en secret.

Film d’époque, réflexion puissante sur la puissance de la création artistique, implacable illustration du female gaze, célébration de l’amour lesbien, mais aussi ode à Adèle Haenel… Portrait (oui on dit juste Portrait quand on a beaucoup aimé le film) est tout ça à la fois. Foisonnant et précis. Le genre d’œuvre qu’on revoit encore et encore en en comprenant un peu plus à chaque fois.

Pour comprendre à quel point l’œuvre est marquante, la youtubeuse Amazing Lucy a produit une longue et passionnante analyse du film et de la filmographie de Céline Sciamma, que je vous recommande chaudement.

Comment un film français est devenu culte dans le monde entier ?

« Les lesbiennes du monde entier brûlent pour “Portrait de la jeune fille en feu” » titrait Télérama début 2020. Et pour cause, Portrait de la jeune fille en feu, c’est aussi une fan base internationale, la Portrait Nation, qui continue aujourd’hui de vénérer l’œuvre de Céline Sciamma, de décortiquer ces films et de produire des fanarts !

Un peu boudé en France, le film a fait un carton hors de nos frontières, engrangeant un million d’entrées à l’étranger.

Référence culturelle devenue culte dont on connaît les répliques par cœur (« C’est donc ça, vos regards ? »), Portrait est aussi un signe de ralliement militant pour les lesbiennes féministes. Deux ans après la sortie du film, les manifestations regorgent de pancartes y faisant référence.

Pancarte faisant référence à Portrait de la jeune fille en feu lors de la Marche des Fiertés de Paris, le 26 juin 2021 – Maëlle Le Corre

À Paris, il n’est même pas rare de croiser la réalisatrice Céline Sciamma et Adèle Haenel, comme lors de ce 8 mars 2020, juste après les César où l’actrice avait osé sortir de la salle au moment où le nom de Roman Polanski a été prononcé pour la récompense du meilleur réalisateur.

Bref, il est grand temps pour vous d’honorer comme il se doit ce monument du cinéma français.

