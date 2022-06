Après La loi de Téhéran de Saeed Roustaee, Leila et ses frères arrive au cinéma

Après l’excellent La loi de Téhéran, le réalisateur iranien Saeed Roustaee est de retour pour un second long-métrage centré sur Leila, une héroïne ingénieuse et déterminée.

Du haut de ses 30 ans, le réalisateur iranien Saeed Roustaee a créé la surprise en 2021 avec un premier long-métrage haletant et très remarqué par les critiques et les spectateurs. Véritable plongée au cœur du narcotrafic dans la capitale iranienne, La loi de Téhéran nous immergeait dans un climat de suspens qui ne connaissait aucun temps mort.

Le 24 août, Roustaee est de retour au cinéma avec une nouvelle fresque iranienne intitulée Leila et ses frères.

La bande-annonce de Leila et ses frères

La bande-annonce de ce drame présenté en compétition au festival de Cannes a été dévoilée.

L’intrigue suit Leila, une jeune femme qui a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.

Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entraînent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore.

Un réalisateur très remarqué pour son premier film

Avec cette bande-annonce, on devine que Saeed Roustaee n’a rien perdu de son regard photographique et de son sens du rythme très dynamique. Enfant prodige du cinéma iranien, le réalisateur construit ses films autour de nombreux personnages sans pour autant égarer le spectateur, à la manière des plus grands, comme Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola avec Le Parrain.

On se réjouit aussi qu’après une incursion dans le monde presque exclusivement masculin du narcotrafic à Téhéran, la caméra de Roustaee se pose sur une héroïne. Aux côtés de Taraneh Allidousti, on retrouve deux acteurs qui ont montré leur talent inouï dans La loi de Téhéran, Peyman Maadi et Navid Mohammadzadeh.

