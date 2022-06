Smile, une bande-annonce terrifiante pour le film d’horreur de la rentrée

Smile se dévoile dans une bande-annonce qui promet un film d’horreur aussi original que terrifiant.

Si vous avez la phobie des clowns aux dents acérées ou des petites filles aux sourires étranges dans les films d’horreur, la bande-annonce de Smile devrait suffire à vous faire froid dans le dos. Âmes sensibles s’abstenir !

Des sourires mortels dans la bande-annonce de Smile

« Ne laissez pas la mort vous sourire ». Voici la tagline inquiétante de Smile, un thriller horrifique dont la sortie en salles est prévue pour le 28 septembre.

Le long-métrage s’est dévoilé dans une bande-annonce riche en images tellement terrifiantes qu’elles ont de quoi vous marquer avant même de découvrir le film !

Smile, un film d’horreur à concept

Dans Smile, on suit les mésaventures de Rose, une psychiatre. Après une expérience traumatisante vécue en pleine séance dans son cabinet, sa vie tourne au cauchemar. Elle devient victime du même mal que celui qui terrifiait l’une de ses patientes : une force mystérieuse et souriante semble la poursuivre pour la tuer.

© Paramount Pictures France

La trame de Smile a de quoi rappeler l’originalité du chef-d’œuvre glaçant It Follows. Elle montre que le cinéma d’horreur n’a pas fini d’explorer des concepts audacieux pour nous faire frissonner. Entre la sortie de Smile et de Nope, le nouveau film de Jordan Peele prévu pour le 3 août, la peur promet de faire sa rentrée en grande pompe dans les salles obscures !

Smile est réalisé par Parker Finn, un réalisateur encore inconnu en France. En tête d’affiche, on retrouve Sosie Bacon, que vous avez pu apercevoir dans les séries 13 Reasons Why ou Narcos : Mexico.

Crédit de l’image à la Une : © Paramount, capture d’écran de la bande-annonce.