La Page Blanche, la sublime BD de Pénélope Bagieu et Boulet, adaptée en film

Dans cette adaptation libre de la BD éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu, Sara Giraudeau perd la mémoire… pour mieux se réinventer.

En salles le 31 août, La Page blanche est une comédie au scénario des plus mystérieux et au casting réjouissant.

Sara Giraudeau, vue dans Le Bureau des Légendes, Petit Paysan ou encore Médecin de nuit incarne Éloïse dans cette adaptation librement inspirée d’une bande dessinée très originale.

La bande-annonce de La Page Blanche

Un jour, Éloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien.

Entre les conseils de professionnels de santé, mais surtout les déambulations dans Paris, les rencontres inattendues et les situations décalées, Éloïse va se lancer dans une enquête pleine de surprises pour découvrir qui elle est.

Et si, plutôt que de fouiller son passé, cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et réinventer sa vie ?

Si le point de départ du film a tout du thriller, La page blanche fait la part belle à l’humour et la légèreté. Il développe aussi un propos philosophique sur l’identité, en explorant les notions d’inné et d’acquis à travers le mystère de la personnalité d’Éloïse.

L’adaptation libre d’une bande dessinée

La Page blanche est adaptée de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu, qui a conquis nombre de lecteurs depuis sa sortie en 2012.

Gros plus de cette adaptation : son casting rafraîchissant. Aux côtés de l’étonnante Sara Giraudeau, on retrouve Grégoire Ludig, le compère du Palmashow qui poursuit une carrière bien remplie au cinéma après Au Poste ! et Mandibules de Quentin Dupieux ou Adieu les cons. Vu dans Les Chatouilles ou dans Plaire, aimer et courir vite, l’acteur Pierre Deladonchamps est également à l’affiche.

© Capture d’écran Youtube

Crédit de l’image à la Une : Capture d’écran de la bande-annonce sur YouTube