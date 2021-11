Un cahier de coloriage anti-sexiste avec du Pénélope Bagieu dedans ? Vous ne rêvez pas, c’est réel !

Bien loin de certains livres jeunesse avec le traditionnel prince et la trop souvent cucul princesse, le cahier de coloriage créé par l’association Parents et Féministes revient après le gros succès de sa première édition l’année dernière.

Ce petit livret à couverture violette – couleur ô combien symbolique ! – a le mérite de faire plaisir aux enfants, qui en général adooooorent colorier mais aussi de leur proposer des modèles non-stéréotypés :

Une fille chevalière qui affronte un dragon ?

Des sportives médaillées ?

Un papa avec un nourrisson dans ses bras ?

Un garçon qui réconforte un autre garçon qui pleure ?

Un couple de femmes avec leur enfant dans les rues de Paris ?

Un père et son fils qui font la vaisselle ensemble ?

(© Fanny Vella)

Une association fantastique qui s’allie à des illustratrices féministes

C’est donc un super cadeau en perspective (en commandant maintenant, il sera bientôt sous votre sapin) et un geste utile car ce cahier permet d’aider la géniale association Parents & Féministes qui œuvre au quotidien pour apporter de l’égalité dans la parentalité et pour que nos enfants bénéficient d’une éducation non-sexiste. De plus, la liste des illustratrices impliquées dans le projet fait rêver !

Pour vous procurer ce cahier solidaire, vous pouvez participer à la cagnotte ici jusqu’au jeudi 2 décembre. Pour 10 euros, vous recevrez chez vous l’objet (avant Noël) et vous aurez en bonus un dessin inédit de Zoéli ! Mais d’autres formules permettent aussi de faire un don généreux à l’association. Alors à vos stylos et crayons de couleur !

Image en une, © Pénélope Bagieu (Wikimédia Commons)/Dessins : Fanny Vella et Azur