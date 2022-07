Simone, le voyage du siècle : le biopic ambitieux sur Simone Veil se dévoile dans une bande-annonce

La vie de Simone Veil sera à l’honneur dans un biopic prometteur par le réalisateur de La Môme.

Ce mardi 5 juillet 2022, Warner Bros a dévoilé la bande-annonce de Simone, le voyage du siècle. Après avoir été retardée par la pandémie, la sortie du film est prévue en salles pour le 12 octobre.

La bande-annonce de Simone, le voyage du siècle

Le biopic retracera la vie de l’une des plus grandes icônes féminines et féministes de l’Histoire politique française, Simone Veil.

L’intensité de la musique et la photographie soignée laissent deviner un spectacle des plus ambitieux. Côté casting, les actrices Elsa Zylberstein et Rebecca Marder seront les interprètes de Simone Veil à différents âges de sa vie.

Une épopée historique, politique et intime

Épopée historique et intime, le film retrace toute la vie de Simone Veil en même temps que des moments majeurs du XXème siècle. Le projet est entre les mains d’Olivier Dahan. Le réalisateur de La Môme est de retour après 8 ans d’absence au cinéma.

Sa jeunesse est en effet marquée par la Seconde Guerre Mondiale. Après avoir survécu aux camps de concentration où elle a été déportée avec sa famille, Simone Veil a consacré sa vie à la lutte pour les droits des femmes et contre l’autoritarisme. On lui doit notamment la légalisation de l’IVG en 1975, alors qu’elle était ministre de la Santé. Jusqu’alors, avorter pour une raison non médicale était un délit, passible de prison.

À lire aussi : Ana de Armas ressuscite Marilyn Monroe dans la bande-annonce de son biopic Netflix

Crédit de l’image à la Une : © Warner Bros