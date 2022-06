Ana de Armas ressuscite Marilyn Monroe dans la bande-annonce de son biopic Netflix

Ana de Armas est la troublante réincarnation de Marilyn Monroe dans la bande-annonce du faux biopic Netflix consacré à la plus célèbre des icônes.

Marcher dans les pas de Marilyn Monroe laisse peu de place à l’erreur : Kim Kardashian en a fait les frais récemment en suscitant la polémique lors de l’édition 2022 du Met Gala, où elle s’est rendue vêtue d’une tenue particulière : l’iconique robe portée par Marylin Monroe à l’anniversaire de JFK au début des années 1960.

Pour en arriver là, Kim K avait dû perdre pas moins de sept kilos en trois semaines, questionnant par la même occasion la banalisation des régimes drastiques.

Plus récemment, et pour parfaire ces diverses polémiques, des rumeurs l’accusaient même d’avoir irrémédiablement abîmé la robe en question.

Après tous ces cafouillages, c’est à l’actrice Ana de Armas que revient l’immense responsabilité d’incarner Monroe… et pas seulement le temps d’une soirée.

La bande-annonce d’un film aussi polémique qu’attendu

L’actrice cubano-espagnole a été choisie pour endosser le rôle principal dans un faux biopic produit par Netflix. Blonde est réalisé par Andrew Dominik et est adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, librement inspiré de la vie de Marilyn.

À peine annoncé, le film était déjà dans la sauce à cause de rumeurs évoquant des scènes de sexe explicites qui auraient semé la discorde entre Netflix et le réalisateur. Elles ont valu à Blonde d’être désormais interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis.

Si ces débats étaient encore bien abstraits pour les spectateurs, on en sait enfin plus sur le programme du film, avec un premier aperçu sous forme d’une bande-annonce diffusée par la plateforme.

Glamour et tragédie

Netflix promet d’accomplir un tour de force avec un film à l’esthétique léchée. On est frappé par la beauté de cette bande-annonce tout en apesanteur, ce noir et blanc superbe et surtout, par la ressemblance assez troublante entre Ana de Armas et Marilyn Monroe.

On voit que les équipes costume et maquillage du film ont mis les bouchés doubles pour ressusciter la star des années 1950. Le pari semble plutôt réussi, même si sa beauté reste évidemment unique et en cela, inimitable.

© Netflix

On éprouve aussi une forte tension dramatique devant ces premières images. Ana de Armas passe littéralement du rire aux larmes, rappelant ainsi la dualité du personne qu’incarnait (la vraie) Marilyn Monroe, entre glamour et tragédie. Même si Ana de Armas électrise la foule des paparazzis, notamment lorsque sa robe blanche se soulève, son jeu évoque aussi une grande vulnérabilité.

© Netflix

Il faut aussi rappeler que l’énigme de la mort de Monroe n’a jamais été élucidée, ce qui rajoute un aspect mystérieux au film. Mais pour en savoir plus, il faudra attendre son arrivée sur Netflix le 23 septembre 2022 !

