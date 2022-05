Kim Kardashian parle ouvertement de son régime drastique pour le Met et c’est un problème

Kim Kardashian portait au Met Gala 2022 la robe de Marilyn Monroe pour l’anniversaire de JFK en 1962. Afin de rentrer dedans, la star de téléréalité a raconté s’être mise au régime pendant 3 semaines pour perdre 7 kg.

Lors du Met Gala 2022, qui s’est déroulée au Metropolitan Museum of Art de New York le 2 mai 2022, beaucoup d’yeux étaient braqués sur Kim Kardashian. Non parce qu’elle avait décoloré ses cheveux pour l’occasion ou parce qu’elle avait choisi de venir accompagnée de Pete Davidson, mais bien parce que sa perte de poids pouvait surprendre.

Perdre 7 kg en 3 semaines pour rentrer dans une robe, un « défi » pour Kim K

Pour rentrer dans la robe de Marylin Monroe, vendue pour 4,8 millions de dollars en 2016, la créatrice de sous-vêtements gainants Skims a en effet dû faire un régime drastique qu’elle a raconté à Vogue. Au total, elle aurait perdu près de 7,25kg en l’espace de 3 semaines. Une perte de poids qu’elle présente comme un challenge :

« C’était un tel défi. C’était comme un rôle. J’étais déterminé à m’adapter. Je portais une combinaison de sauna deux fois par jour, je courrais sur le tapis roulant, je supprimerais complètement tout le sucre et tous les glucides, et je ne mangeais que les légumes et les protéines les plus propres. Je ne me suis pas affamée mais j’étais très stricte », a noté Kim. Elle explique d’ailleurs que lorsque la robe a finalement été ajustée, elle a versé « quelques larmes de joie ».

Glorifier un régime drastique, pourquoi est-ce un problème ?

Après avoir imposé de nouvelles normes esthétiques se basant sur un morphotype fantasmé et impossible à obtenir naturellement (poitrine imposante, taille de guêpe et fessier XXL), Kim Kardashian se dit fière d’être à la hauteur du défi qu’elle s’est imposée : perdre presque 10 kg en un temps record. Et c’est un problème !

Car si de nombreuses femmes risquent déjà leur vie pour réaliser un BBL, soit l’opération de chirurgie esthétique avec le taux de mortalité le plus fort, l’impact du régime de Kim K pourrait bien déstabiliser les plus fragiles et les inciter à se sous alimenter ou à arpenter des chemins dangereux (souvent peu encadrés) pour obtenir les mêmes résultats.

Rappelons que cette dernière dispose tout de même de 307 millions d’abonnés sur Instagram à l’heure où l’on vous parle et que la moindre de ses décisions est scrutée au peigne fin.

@kimkardashian

Mais ne fait-elle pas bien ce qu’elle veut ?

Eh bien oui, en soit ! Car chaque femme est libre de disposer de son corps comme elle le souhaite. Le problème, c’est que Kim K banalise et prolifère une culture alimentaire toxique en vantant les mérites d’une perte de poids importante en l’espace de peu de temps.

Surveillance du nombre de calories, pratique extrême de sport, monodiètes… Kim Kardashian pousse même le détail en racontant en interview lors du Met, avoir réussi à subsister grâce à l’ingestion de tomates dans le but d’être la plus mince possible pour rentrer dans une robe qu’elle n’a gardé que quelques minutes avant de la retirer pour entrer dans une copie… Bref, c’est toxique et au stade de sa carrière, ça a beaucoup trop d’impact pour être ignoré.

Crédits de l’image de une : @Kimkardashian.