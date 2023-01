Racisme, sexisme et âgisme à Hollywood : Michelle Yeoh secoue les Golden Globes

Récompensée lors de la 80ème cérémonie des Golden Globes, Michelle Yeoh en a profité pour livrer un témoignage édifiant sur sa propre expérience du sexisme, du racisme et de l’âgisme à Hollywood. Et pour menacer ceux qui essayeraient de l’interrompre.

Ce mardi 10 janvier marquait le retour des Golden Globes, la cérémonie récompensant les meilleurs films et séries américains de 2022. Au milieu des stars et des paillettes, il y a également eu une prise de parole importante.

« Vous parlez anglais ? »

Après le succès critique et commercial de Everything Everywhere All at Once, son héroïne Michelle Yeoh a été sacrée meilleure actrice dans une comédie. À l’occasion de son discours de remerciements, cette dernière a livré un témoignage puissant pour dénoncer le racisme et le sexisme qui règnent à Hollywood :

« Quarante ans. Quarante ans sans rien lâcher. Je me rappelle lorsque je suis arrivée à Hollywood la première fois, c’était un rêve devenu réalité, le fait même d’arriver ici. Et regardez mon visage : je suis arrivée et on m’a dit : « Vous êtes une minorité » et je me suis dit : « Non, ce n’est pas possible ». Et puis on m’a dit : « Vous… Parlez… anglais » – oubliez le fait qu’ils ne connaissent pas la Corée, le Japon, la Malaisie, l’Asie, l’Inde. Alors j’ai répondu : « Oui, le vol jusqu’ici a duré environ 13 heures, alors j’ai appris. » »

© A24

Les carrières des actrices freinées par l’âgisme à Hollywood

Interpellant le public des Golden Globes sur la superposition des oppressions à Hollywood – le sexisme, le racisme et l’âgisme, l’actrice de 60 ans s’est adressée aux femmes présentes dans l’assemblée et parmi ses auditrices à propos de la mise au ban par l’industrie des actrices les moins jeunes :

« Je pense que vous toutes, les femmes, comprenez cela – à mesure que les jours, les années et les chiffres augmentent, il semble que les opportunités commencent à diminuer également. »

Interrompue par la musique signalant la fin du temps de parole réglementaire, Michelle Yeoh s’est de nouveau illustrée dans l’art de la répartie et du franc-parler : « Taisez-vous, s’il vous plaît. Je peux vous botter le cul, c’est sérieux. » a t-elle lancé avec humour en référence à Everything Everywhere All at Once, dans lequel elle joue une mère de famille à la vie routinière se transformant en prodige des arts martiaux prête à sauver le monde, à commencer par sa fille.

