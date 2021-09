Pourquoi l’huile essentielle d’arbre à thé reste indétrônable en beauté

L’huile essentielle d’arbre à thé fait partie des traitements miracles pour faire disparaître rapidement un bouton. Mais pourquoi est-elle si appréciée, au point de rester inégalable dans sa catégorie ?

Purifiante, antibactérienne, antiseptique, antivirale… L’huile essentielle d’arbre à thé est pleine de bienfaits. Et même s’il est vrai qu’on l’utilise très souvent pour soigner les problèmes de peau comme l’acné, elle peut aussi vaincre de nombreux autres maux comme dégager les voies respiratoires, renforcer le système immunitaire (avec la surveillance d’un médecin) ou encore lutter contre l’herpès !

Mais comment est-elle fabriquée et surtout pourquoi n’a-t-elle pas son pareil dans l’univers de la beauté ?

Qu’est-ce que l’huile essentielle d’arbre à thé ?

Le dermatologue certifié Naissan Wesley explique à Allure :

« L’huile d’arbre à thé est l’huile dérivée des feuilles de l’arbre Melaleuca alternifolia, originaire de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, en Australie. Les Australiens aborigènes ont extrait l’huile pour en faire un produit servant à la guérison traditionnelle. La plupart des méthodes d’extraction impliquent la distillation à la vapeur pour obtenir l’huile essentielle. »

Si l’huile essentielle d’arbre à thé est si plébiscitée, c’est parce qu’elle contient des monoterpénols : des molécules anti-infectieuses à large spectre d’action. Elles sont très coriaces contre les virus, les champignons et bien sûr (ce pour quoi on utilise souvent le tea tree) contre les infections.

L’huile essentielle d’arbre à thé, c’est pour qui ?

Comme tout produit efficace, l’huile essentielle d’arbre à thé n’est malheureusement pas dédiée à toutes les peaux.

Les épidermes gras, à tendance acnéique n’auront aucun problème à la supporter. Les peaux normales non plus. Mais les épidermes secs et sensibles auront tendance à la trouver trop agressive…

Pourquoi ? Le docteur Ava Shamban, dermatologue certifiée basée à Beverly Hills, l’explique simplement :

« Pour les peaux sèches qui peuvent être irritées ou enflammées, l’huile essentielle d’arbre à thé peut compromettre la matrice de la barrière cutanée. »

Et vous le savez, sans film hydrolipidique, la peau est mise à nu. Alors mieux vaut éviter et se tourner vers des traitements moins agressifs !

Comment utiliser l’huile essentielle d’arbre à thé ?

Pour soigner les problèmes de peau comme l’acné, l’huile essentielle de tee trea est ultra efficace. Mais attention tout de même : elle ne s’utilise pas n’importe comment.

Pour commencer, prélevez un tout petit peu de produit sur un coton-tige, mélangez-le à un peu d’huile végétale et appliquez-le non pas sur le visage, mais sur votre poignet. Laissez agir quelques heures afin de vérifier que vous n’êtes ni allergique ni sensible à cette huile corsée.

Une fois assurée que l’huile essentielle de tea tree n’est pas trop agressive pour votre peau, vous pouvez l’appliquer sur votre visage.

Pour en finir avec un bouton

Pour calmer un bouton enflammé, vous pouvez appliquer un peu d’huile essentielle de tea tree pure avec un coton-tige directement sur l’imperfection en question à raison de deux fois par jours pendant quatre à jours.

Si certains conseillent un traitement plus intensif, il faut tout de même se rappeler que l’huile essentielle d’arbre à thé est très puissante : le but n’est pas d’alterer la barrière hydrolipidique !

D’après Vanessa Bozec, docteure en pharmacie interrogée par Madame Figaro, vous conseille :

« Le tea tree va réduire l’inflammation. Si vous souhaitez n’en mettre qu’une seule fois, privilégiez le soir car c’est la nuit que la peau se régénère et absorbe mieux les actifs. »

Pour rééquilibrer la peau

Si vous avez une peau grasse qui a tendance à surproduire du sébum, vous pouvez utiliser un peu de tea tree afin de la rééquilibrer au quotidien.

Pour ce faire, versez une goutte d’huile essentielle dans votre crème de jour et appliquez-la le matin sur peau propre. Vous pouvez également en verser une goutte dans neuf gouttes d’huiles végétales (noisette, sésame ou jojoba) pour en faire un sérum anti-inflammatoire et purifiant. Mais attention, ce dernier est à appliquer plutôt le soir, car il aura ainsi le temps de pouvoir agir correctement.

Et sur le cuir chevelu ?

Si vous avez des pellicules ou que vos cheveux sont continuellement gras, c’est le signe que votre cuir chevelu a besoin d’être rééquilibré. Car oui, c’est une peau et comme toutes les peaux, elle peut parfois être mise à mal par des traitement chimiques ou agressifs !

Le bon geste ? Verser 1 à 3 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé dans votre dose habituelle de shampoing. Une technique approuvée par Vanessa Bozec :

« En cas de cheveux gras ou de pellicules, l’huile essentielle d’arbre à thé peut avoir une action assainissante sur le cuir chevelu et anti-inflammatoire (pour éviter de se gratter) et ainsi équilibrer la flore bactérienne du cuir chevelu.»

Finalement, pourquoi est-elle indétrônable ?

Parce qu’elle fait partie des traitements naturels qui montrent de réels résultats sur la peau et ce, sans avoir à utiliser des ingrédients chimiques aux formulations parfois troubles !

Au vu de sa pluralité d’utilisation ainsi que ses vertus indiscutables sur l’acné, l’herpès labial et le rééquilibrage du cuir chevelu… On ne peut qu’adhérer.

