On connaît le coût du préquel de Game of Thrones annulé et il fait mal au cul

Pas facile de succéder à Game of Thrones. Ce préquel en est l’exemple même puisqu’il a carrément été annulé après qu’une somme plus que rondelette a été dépensée pour que son pilote voit le jour…

Depuis la fin de la série Game of Thrones, dont les premières saisons ont mis tout le monde d’accord avant de totalement partir en couilles, HBO s’escrime à vouloir lui donner une petite sœur.

Oui mais voilà ; apparemment, c’est un exercice sur lequel il est facile de se casser les dents.

Pourquoi le préquel de Game of Thrones a été annulé

Rappelez-vous : avant House of The Dragon, qui sortira sur HBO en 2022, la chaine avait mis en route une série avec Naomi Watts, intitulée The Long Night.

L’intrigue devait prendre place quelques 5000 ans avant les évènements de Game of Thrones. George R.R. Martin expliquait en 2019, au moment de l’annonce du programme :

« On parle des Sept Royaumes de Westeros ; il y avait Sept Royaumes au moment de la Conquête d’Aegon. Mais si on remonte dans le temps, il y avait neuf royaumes, et avant ça douze, et plus on remonte plus il y a de royaumes, jusqu’à ce qu’il y en ait une centaine — des royaumes insignifiants — et c’est de cette période que l’on parle. »

C’est un morceau de l’histoire de Westeros que vous ne verrez finalement pas ! Du moins pas dans le préquel intitulé The Long Night. En effet, la série a été annulée la même année.

30 millions de dollars pour un pilote remisé au placard

Bob Greenblatt, l’ancien président de WarnerMedia Entertainment, a expliqué au journaliste James Andrew Miller, dans un témoignage publié dans le livre Tinderbox : HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers :

« Ils avaient dépensé plus de 30 millions de dollars pour un pilote de préquel de Game of Thrones qui était en cours de production lorsque je suis arrivé. Et quand j’en ai vu un montage quelques mois après mon arrivée, j’ai dit à Casey (Casey Bloys, directeur du contenu de HBO, NDLR) : Ça ne marche pas et je ne pense pas que ça tienne la promesse de la série originale. Et il n’était pas en désaccord, ce qui était en fait un soulagement. Nous avons donc malheureusement décidé de l’annuler. »

HBO a donc décidé de sacrifier une somme extraordinaire plutôt que de sortir une série qui ne rendait pas hommage à la promesse initiale.

Cette somme peut paraitre exorbitante, et elle l’est pour le commun des mortels, mais en réalité, il n’est pas rare que des chaines et autres plateformes de streaming dépensent une telle quantité de fric pour des films et des séries !

Cette année par exemple, le long-métrage Red Notice, qui a cartonné sur Netflix, a couté la modique somme de 200 millions d’euros — les trois acteurs principaux, Ryan Reynolds, Dwayne « The Rock » Johnson et Gal Gadot, ont chacun touché 20 millions d’euros. J’en conviens, ça fait mal au cul pour qui galère à payer son loyer et nourrir son chat, mais ainsi va le monde du divertissement…

En tout cas, rassurez-vous, Game of Thrones : House of The Dragon, le préquel sur la famille Targaryen, verra bien le jour en 2022. Et en l’attendant, vous pouvez dévorer le livre qui lui sert de base !

