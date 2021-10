Voici 6 films d’Halloween que même les flippettes peuvent regarder

Vous aussi, vous avez envie de vivre l’esprit d’Halloween, mais problème : vous avez les chocottes ? Pas de panique, voilà quelques films parfaits pour avoir l’ambiance, sans pour autant y perdre le sommeil…

Le retour des grands slashers de Scream à Halloween vous terrorise ? Vous êtes incapable de fermer l’œil rien qu’à l’idée de voir The Badabook ? La nouvelle vague de l’horreur menée par Jordan Peele et Ari Aster ne vous inspire absolument pas confiance ? Et qu’on ne vous parle même pas de la perspective de voir une seule saison, que dis-je, un seul épisode d‘American Horror Story.

Bon, on a compris : vous êtes une sacrée froussarde.

Mais on comprend, tout le monde n’a pas forcément les épaules. Est-ce que ça veut dire que vous ne méritez pas de profiter vous aussi de la douce frénésie d’Halloween ? Que nenni. Voilà pourquoi on vous recommande quelques bons films garantis sans jumpscares, sans détails sanguinolent, sans esprits démoniaques… et promis, vous n’allez pas vous ennuyer.

The Rocky Horror Picture Show

Attention, film culte ! Le voir une fois, c’est l’adopter pour la vie, c’est connaitre toutes les paroles et la chorégraphie du Time Warp par cœur, c’est hésiter entre le porte-jaretelles de Frank ou la tenue de soubrette de Magenta pour votre prochaine soirée déguisée.

Réjouissant, sexy, queer, foutraque, The Rocky Horror Picture Show (disponible sur Disney+) est tout ça à la fois, en plus d’être une comédie musicale porté par le divin Tim Curry dans son plus beau rôle, sans oublier Susan Sarandon et Barry Bostwick.

Mars Attacks

Vu enfant à sa sortie au cinéma, le film (disponible sur MyCanal) m’avait fait ressentir un malaise terrible : mais pourquoi ces vilains petits extraterrestres tout chétifs étaient si méchants ? À ce sadisme sans limites, Tim Burton n’apporte aucune réponse, aucune raison. Et c’est très déstabilisant.

Avec mes yeux d’aujourd’hui, je trouve Mars Attacks! furieusement caustique et absolument jouissif… oui, vous avez compris je suis devenue team Martiens face à ces débiles d’humains.

Shaun Of The Dead

L’idée même de devoir vous fader la dizaine de saisons de Walking Dead vous angoisse ? Pas de panique, Shaun of The Dead (disponible sur MyCanal) va vous réconcilier avec ces lents résidus d’humains mi-ronchons mi-agressifs grâce à l’humour british et le flegme de l’impeccable duo de losers Simon Pegg et Nick Frost.

Frankenstein Junior

Parodie des classiques de l’horreur, Frankenstein Junior reprend, vous l’avez compris, la trame de l’œuvre de Mary Shelley en mettant en scène le descendant du fameux docteur qui voulait défier la mort.

Running gags en pagaille, savoureux jeux de mots (« Fronkensteeeeen »), le tout bourré de références cinématographiques, on jubile à chaque scène.

Gremlins 2, la nouvelle génération

Encore plus chaotique que le premier Gremlins, la suite des aventures de l’adorable mogwai Gizmo (disponible sur MyCanal)est aussi très marrante, avec sa galerie de gremlins mutants plus drôles qu’effrayants (bon ok, le gremlin-araignée me fait UN PEU peur).

L’invasion des petites créatures a lieu cette fois dans un gratte-ciel new-yorkais (de là à voir une critique déguisée du capitalisme, il n’y a qu’un pas), autant dire un terrain de jeu parfait pour que ces horribles bestioles commettent leurs pires méfaits.

Hocus Pocus

A-t-on vraiment besoin de présenter l’épique trio de cette comédie de sorcières cultissime (disponible sur Orange)?

En attendant le retour de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy dans un Hocus Pocus 2 prévu en 2022, on reverra toujours avec plaisir ce petit bijou des années 90…

À lire aussi : Chair de Poule, les bouquins flippants de génération en génération