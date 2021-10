Un nouveau Halloween débarque dans quelques jours : est-ce l’opus de trop ?

On a l’impression que c’est le 102e. Halloween Kills, l’énième volet de la saga Halloween, sortira dans nos salles le 20 octobre, et on roule un peu des yeux (même si évidemment on ira le voir au cinéma).

De nouvelles images du film Halloween Kills ont récemment été dévoilées. Ce qui nous donne une bonne raison de questionner la nécessité d’un énième volet de la saga !

C’est à se demander si la pauvre Laurie Strode ne ferait pas mieux d’aller carrément s’installer dans un fjord norvégien pour échapper ENFIN à Michael Myers…

Parce que franchement, cette histoire dure depuis beaucoup trop longtemps.

Halloween Kills, le film de trop ?

Pour rappel, le « Halloween extended universe » compte pas moins de douze films (si l’on compte ce nouveau volet) et un treizième serait déjà dans les tuyaux (heureusement, il s’agirait du DERNIER).

Halloween, à l’origine, c’est l’histoire lugubre de Michael Myers, qui poignarde violemment sa sœur alors qu’il n’est encore qu’un enfant, pendant la nuit d’Halloween. Suite à quoi il se terre dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique.

Quinze ans plus tard, il parvient à s’évader et se met en tête de retourner là où tout a commencé. Une fois dans sa ville natale, il attaque sauvagement plusieurs adolescents.

Après Black Christmas de Bob Clark sorti en 1974, Halloween est LE film culte qui a lancé la mode des slashers, ces films dans lesquels un tueur masqué massacre des ados à l’arme blanche.

Mais des deux, on retiendra surtout la fiction de John Carpenter, qui décennie après décennie a su conserver son statut d’œuvre charnière en matière de cinéma d’horreur.

Et bien que cette saga soit chère à notre cœur pour ce qu’elle représente dans l’histoire du cinéma de genre et pour sa dimension foutrement divertissante, il demeure bon de savoir s’arrêter à temps. Enfin, ça n’est que notre avis…

De quoi parlera Halloween Kills ?

Le dernier volet en date d’Halloween prenait le parti de faire table rase des nombreuses suites et des remakes pour proposer une suite directe au film de 1978. Idée plutôt intéressante, d’autant plus que ce long-métrage était pour le coup assez réussi, et délivrait son intrigue dans une ambiance bien punk fidèle à l’œuvre originale.

Sauf qu’à la fin, Michael Myers était enfin fait prisonnier par Laurie Strode dans la cave de sa maison en feu. L’occasion, sans doute, de mettre un terme à la saga en éradiquant le grand méchant de la franchise.

Mais voilà que non. Cette année, on apprend dans le synopsis de ce nouvel opus, que Michael Myers aurait réussi à se sortir des flammes pour tourmenter toujours plus Laurie et sa petite fille Allyson.

De fait, l’intrigue reprend directement après la fin de l’opus précédent.

Grièvement blessée, Laurie est donc transportée en urgence à l’Hôpital, avec la certitude qu’elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours.

Mais Micheal Myers parvient à s’extirper du piège où Laurie l’avait enfermé et son bain de sang rituel recommence.

Surmontant sa douleur pour se préparer à l’affronter encore une fois, l’héroïne va inspirer la ville entière qui décide de l’imiter et de se soulever pour exterminer ce fléau qui semble indestructible.

Trois générations de femmes vont s’associer à une poignée de survivants du premier massacre, et prendre les choses en main en formant une milice organisée autour de la chasse et la destruction du monstre une fois pour toutes.

Bon, on a beau trouver qu’elle commence à être longue cette saga, ça ne nous empêchera ABSOLUMENT pas d’aller voir Halloween Kills le 20 octobre au cinéma. Autant être honnêtes !

