Hello Sidney : ça y est, revoilà Scream pour un 5ème volet

Le cinquième opus du plus culte des slashers se révèle enfin ! Découvrez le trailer de Scream, qui en dit juste assez pour attiser notre curiosité…

Stop ou encore ? On vous parlait il y a un an, de nos attentes et de nos frustrations face à un nouveau volet de la sanguinolente saga Scream. A-t-on vraiment besoin de voir se prolonger ad nauseam des franchises, aussi distrayantes soient-elles ? Ou est-ce notre nostalgie qui parle ?

En attendant que vous tranchiez cet épineux débat avec votre conscience, prenez deux minutes pour découvrir les premières images de Scream, en salles le 12 janvier 2022 !

Scream 5 a sa bandeannonce

Dès les premières secondes, on comprend que ce nouveau volet de la saga culte initiée par le génie de l’angoisse Wes Craven devrait réussir à tirer partie des subtiles possibilités de nos appareils connectés…

Et ensuite ? Et bien, on retrouve un peu la même recette de ce qui faisait le charme des autres volets. De nouveaux meurtres, de la mise en abîme et la sainte trinité Neve Campbell-Courtney Cox-David Arquette, désormais entourée d’une petite bande de jeunots. Parmi eux se trouve très sûrement le (ou bien les ?) fameux tueur…

Alors, convaincue ? Ou vous passerez votre tour ?

