Tim Burton a reçu le 14e Prix Lumière, au Festival Lumière à Lyon. L’occasion de tirer un bilan de sa carrière, et de revenir sur ses relations avec Disney, qu’il n’a pas manqué de tacler.

L’étrange Noël de Monsieur Jack ou Sleepy Hollow ? Beetlejuice ou Charlie et la chocolaterie ? Les Noces funèbres ou Edward aux mains d’argent ? Difficile de choisir son film préféré dans la filmographie de Tim Burton. Pour célébrer sa carrière, le Festival Lumière a remis son prestigieux Prix au cinéaste, le 22 octobre, à Lyon. Au cours de l’événement, ce dernier a évoqué ses liens avec Disney.

C’est un moment majeur de la carrière de Tim Burton, inscrivant le cinéaste dans la prestigieuse lignée des détenteurs du Prix Lumière dont Jane Campion (2021), les frères Dardenne (2020) ou encore Francis Ford Coppola (2019). Lors du Festival Lumière, le maître du cinéma gothique a réglé ses comptes avec Disney, studio avec lequel il a régulièrement collaboré depuis le début des années 1980.

Dans une master classe relayée par Deadline, Tim Burton a déclaré :

« Mon histoire a commencé avec eux. J’ai été recruté et viré plusieurs fois au cours de ma carrière à cause d’eux. C’est avec le film Dumbo que j’ai compris que mes jours chez Disney étaient révolus, parce que j’étais devenu Dumbo : je travaillais dans cet énorme et horrible cirque dont j’avais besoin de m’échapper. Finalement, ce film est assez autobiographique de mon point de vue. »