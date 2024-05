La Croix-Rouge demande aux Français de préparer un sac d’urgence (oui, c’est un peu flippant)

Selon la Croix-Rouge la France manque de préparation pour affronter les événements climatiques extrêmes. Elle recommande de mettre en place un sac d’urgence contenant une dizaine d’objets de survie.

Les Français sont loin d’être prêts pour affronter les événements climatiques extrêmes. C’est ce que la Croix-Rouge a analysé dans un rapport publié jeudi 25 avril. Selon l’association, la société française manque de préparation en. cas de catastrophe climatique : « 75 % (des Français) ne se sentent pas préparés face aux inondations, 73 % face aux incendies de forêt, 59 % face à la canicule », selon un sondage OpinionWay pour la Croix-Rouge.

Un « Catakit » pour couvrir l’ensemble des besoins vitaux d’une famille

Pour mieux préparer les populations aux catastrophes climatiques à venir, l’organisme a ainsi détaillé une liste de 10 recommandations à suivre, comme une meilleure formation aux gestes qui sauvent, la mise en place d’un soutien psychologique pendant et après les crises, ou encore le stockage de matériel de premier secours.

La Croix Rouge préconise également l’élaboration d’un sac d’urgence, un « Catakit », composé d’une dizaine d’objets de première nécessité en cas de catastrophe naturelle extrême. Celui-ci doit couvrir l’ensemble des besoins vitaux d’une famille pour une durée de 24 à 48 heures, en cas d’évacuation soudaine.

Dans ses recommandations, la Croix-Rouge indique ce sac doit couvrir les cinq besoins vitaux d’une famille en cas de crise. Concrètement, il est nécessaire de pouvoir : se nourrir, s’hydrater, se soigner, se protéger, se signaler.

Liste d’objets à mettre dans le « catakit »

Une radio à pile et piles de rechange

Lampe poche et piles de rechange

Pochette étanche avec copies des documents d’identité, chargeur, clés, argent liquide

Médicaments et traitements

Trousse de premier secours qui contient pansement, alcool, ou encore compresses

Outils de base : couteau, couverts, tournevis

Nourriture non périssable sans cuisson

Eau potable en quantité

Outils de signalement : sifflet, fusées de détresse

Kit d’hygiène : brosse à dent, dentifrice, savon, protections menstruelles

Bloc-notes et crayons

Ce « Catakit » est à placer dans un endroit accessible, qui pourra être récupéré rapidement en cas d’évacuation. Il doit être vérifié une fois par an, et les médicaments et de la nourriture également, au cas où la date de péremption expire.

