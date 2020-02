The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson a son premier trailer !

Wes Anderson, génial réalisateur américain notamment connu pour ses films The Grand Budapest Hotel ou encore Moonrise Kingdom, va sortir son prochain film cet été.

Joliment nommée The French Dispatch, cette comédie dramatique s’est offert sa première bande-annonce aujourd’hui, le 12 février, et ça envoie du lourd !

The French Dispatch, ça parle de quoi ?

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

A film by Wes Anderson

In Theaters July #TheFrenchDispatch pic.twitter.com/RRDhZLHO7c — The French Dispatch (@french_dispatch) February 12, 2020

The French Dispatch va mettre en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain.

Les téléspectateurs suivront ainsi le quotidien de quelques correspondants de presse « dans les bureaux de correspondants d’un journal américain situés au cœur d’une ville française imaginaire du 20ème siècle ».

J’étais déjà surexcitée à la lecture du synopsis mais la bande-annonce a fini de parfaire mon enthousiasme.

The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson

Le neuvième long-métrage d’Anderson, tourné à Angoulême, est décrit comme « une lettre d’amour aux journalistes » et « redonne vie à une collection d’articles publiés par le magazine The French Dispatch ».

D’après plusieurs sources, le film aura recours à l’animation pour certaines scènes, probablement en stop motion comme c’était le cas pour Fantastic Mr. Fox et L’île aux chiens. Mais le film proposera aussi des passages en noir et blanc, un procédé inédit pour le réalisateur.

Le compte Twitter officiel du film a récemment révélé une affiche du film très BD.

On peut y reconnaître la ville d’Angoulême mais aussi certains acteurs à l’affiche du film.

The French Dispatch et son casting de dingue

Retiens ton souffle chère lectrice, car le casting de The French Dispatch est juste hallucinant !

Tu pourras retrouver entre autre :

Mais tu pourras aussi reconnaître Saoirse Ronan (Les Quatre Filles du Docteur March, Lady Bird), Elizabeth Moss (The Handsmaid’s Tale), Léa Seydoux (La Vie d’Adèle), Cécile de France (L’Auberge Espagnole, Au-delà), Kate Winslet (Titanic), Alex Lawther (The End of The F**cking World), Guillaume Galienne (Guillaume et les Garçons, à table !)…

Et ouais rien que ça…

Le casting est vaste mais je suis sûre que ces quelques noms t’ont déjà fait de l’effet !

The French Dispatch, un projet encore flou et pourtant si excitant

Je trouve le casting grandiose, le concept fascinant et j’adore les villes fictives. Bref, je suis déjà conquise.

Et pourtant, voilà tout ce que je sais au sujet du film.

Il paraîtrait que le projet soit même encore un peu flou dans l’esprit de certains des acteurs.

Cécile de France qui campera un tout petit rôle a révélé à France 24 :

« On n’arrive pas vraiment à comprendre ce que ça va devenir […] mais le voir réfléchir et nous diriger pour fabriquer son truc vraiment unique au monde, c’était très intéressant. »

Le film sortira le 26 août dans les cinémas français et je ne tiens déjà plus en place !!

À lire aussi : Parasite est le grand gagnant des Oscars 2020 !