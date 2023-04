4 films à voir avec Lily-Rose Depp

The Idol, la nouvelle et tant attendue série de Sam Levinson (Euphoria) et Abel Tesfaye (The Weeknd), présentée à Cannes début juin, sera notamment portée par Lily-Rose Depp. L’occasion de faire un tour de quatre films dans lesquels on a adoré voir l’actrice.

The Idol : la série tant attendue, coécrite, produite et jouée par Abel Tesfaye (The Weeknd), Reza Fahim et Sam Levinson (Euphoria, Malcom & Marie), a enfin dévoilé son casting. Lily-Rose Depp y incarnera une jeune chanteuse en pleine ascension, aux côtés de la (véritable) chanteuse des Blackpink, Kim Jennie. La série sera présentée dans la catégorie hors compétition lors du festival de Cannes en avant-première, avant sa sortie le 5 juin 2023 sur HBO. En attendant, retour sur 4 films qui ont marqué la carrière de Lily-Rose Depp.

À lire aussi : 5 films à voir avec Margot Robbie

Poétique et sensible dans La danseuse

Ce drame biographique, réalisé par Stéphanie Di Giusto, prend place dans un Paris à la fin du XIXème siècle, époque festive de la gloire des cabarets. Lily-Rose Depp interprète avec douceur et poésie une danseuse et actrice française du nom d’Isadora Duncan, dont le chemin croise celui de Loïe Fuller (jouée par Soko).

Cette dernière est américaine et rien ne la destinait à devenir une des danseuses parisiennes les plus prisées, allant jusqu’à se produire à l’Opéra de Paris. Avec un jeu habile et sensible autour du corps, l’actrice Soko, qui interprète Loïe Fuller, est fascinante à regarder.

Malgré l’histoire qui manque un peu de cohérence, c’est l’occasion de découvrir Lily-Rose Depp dans un film féministe à l’atmosphère unique.

Premier grand rôle dans Planetarium

Ce n’est pas sans pression que Lily-Rose Depp s’est engagée dans ce film réalisé par Rebecca Zlotowski, aux côtés de Natalie Portman. L’actrice franco-américaine, bilingue, y interprète Kate Barlow, la sœur de Laure, dans un Paris des années 1930.

Dotées de dons spirituels, les deux jeunes femmes suscitent beaucoup de questionnements. À tel point qu’un réalisateur les approche pour réaliser un film sur leurs pouvoirs, espérant capter un échange miraculeux avec le monde des morts. Une atmosphère remplie de mystère et de spiritualité, et un film dont on peut apprécier la reconstitution historique soignée.

Une belle expérience pour la jeune actrice qui réalise ici son premier film dramatique. « C’était le casting le plus relax de ma vie, avec Rebecca, on s’est rejoint dans un café, elle m’avait écrit un texte qui parlait de mon personnage, que je devais interpréter. J’ai senti une connexion s’installer très vite, elle est bienveillante et chaleureuse » a-t-elle avoué dans le podcast 3.55 de Chanel.

La tête sur les épaules dans Voyagers

Dans ce film de science-fiction réalisé en 2021 par Neil Burger, Lily-Rose Depp joue le rôle de Sela, une jeune fille envoyée dans l’espace pour une mission bien particulière.

Elle et ses compagnons sont en voyage vers une planète lointaine qui pourrait être habitable. Mais elle n’y mettra jamais les pieds, ses arrière-petits-enfants le feront à sa place. Pendant cette épopée qui oscille entre le film d’horreur de science-fiction et le thriller, Lily-Rose Depp garde son sang-froid. Elle tentera même de raisonner l’équipage qui découvre avoir été drogués pour être plus amorphes et moins passionnels.

Un film plutôt intense et bien réalisé, dans lequel vous pourrez retrouver une tête connue qui échoue sur le trône de fer de Game of Thrones.

Romantique et indépendante dans L’Homme fidèle

L’Homme fidèle est un film français réalisé et joué par Louis Garrel, sorti en 2018, qui raconte l’histoire d’un trio amoureux entre Abel, Marianne et Ève. Le couple formé par les deux premiers personnages se sépare, et Abel rencontre Eve.

Le spectateur assiste à leurs choix, mais aussi à leurs hésitations et à leurs peurs. On tombe vite sous le charme d’Eve, une femme romantique, pétillante et indépendante. « Un personnage au désir viscéral de devenir femme » commente Lily-Rose Depp.