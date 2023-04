5 films à voir avec Margot Robbie

Blonde au sourire ravageur, Margot Robbie incarnera bientôt Barbie, dans le prochain film de Greta Gerwig. Plus d’une fois elle nous a ébloui par ses performances dans des rôles complexes et variés. Retour sur 5 films qui vont définitivement vous donner envie de ranger l’étiquette de « jolie poupée » au placard (si vous osiez encore penser ça).

Surprenante dans Le Loup de Wall Street

Dans ce film de Martin Scorsese, une actrice perce l’écran : elle s’appelle Margot Robbie, et du bout de ses talons, elle tient à distance un jeune père amouraché, campé par Leonardo DiCaprio. Ce premier rôle, qui lui ouvrira ensuite toutes les portes, elle l’obtient à seulement 23 ans grâce à une gifle mémorable (et improvisée !) qu’elle donne à Leonardo DiCaprio pendant ses essais. Dans ce film qui dénonce les dérives du monde de la finance, l’actrice australienne interprète la seconde épouse d’un courtier, capable de supporter toutes ses frasques avec force et humour.

Excentrique dans Suicide Squad

Impossible de ne pas mentionner son interprétation de l’excentrique Harley Quinn, une ancienne psychiatre corrompue et manipulée par le Joker (joué par Jared Leto) pour devenir sa complice criminelle. Ses performances ont été saluées par les aficionados de l’univers DC Comics (c’est dire !) et ont contribué à populariser cette figure emblématique des super-vilains (et à sauver le film). Énergique et captivante, Margot Robbie n’hésitera pas à signer pour un deuxième volet, Birds of Pray, dont elle sera l’une des productrices.

Poignante dans Moi, Tonya

Dans Moi, Tonya, film dont elle choisit aussi d’être productrice, elle incarne Tonya Harding, une patineuse artistique américaine controversée impliquée dans une affaire de sabotage contre sa rivale Nancy Kerrigan lors des Jeux Olympiques de 1994. Maltraitée par sa mère abusive et son mari violent, Margot Robbie incarne avec perfection cette jeune fille, mal entourée, à la personnalité tumultueuse. L’actrice poussera jusqu’au bout l’interprétation en adoptant son accent et en apprenant à patiner ! Pas jusqu’à pouvoir reproduire un triple axel – une figure réussie par Tonya Harding et que seules une dizaine d’autres patineuses ont réussi à reproduire dans l’histoire du patinage artistique. Le film sera multiprimé et Margot Robbie sera nommée aux Oscars pour ce rôle principal.

Insouciante dans Once Upon A Time… In Hollywood

Sous les yeux attentifs de Quentin Tarantino, Margot Robbie se glisse dans la peau de Sharon Tate, une actrice américaine célèbre dans les années 1960. Elle incarne parfaitement l’image de la jeune actrice glamour et prometteuse de l’époque, qui a été tragiquement assassinée à l’âge de 26 ans par les membres de la « Famille » de Charles Manson. Bien qu’étant un personnage secondaire, Margot Robbie a su donner à son personnage une présence forte et poignante à l’écran, une humanité et une profondeur qui manquaient à cette figure historique longtemps réduite au statut de victime.

Passionnée dans Babylon

Dans Babylon, réalisé par Damien Chazelle, Margot Robbie joue le rôle de Clara Bow, une actrice emblématique du cinéma muet des années 1920. Le film se déroule à l’âge d’or d’Hollywood et suit l’histoire d’un jeune scénariste et d’une star de cinéma prête à tout, alors qu’ils naviguent dans le monde impitoyable de l’industrie cinématographique. Passionnée et envoûtante, Margot Robbie incarne avec perfection cette actrice ambitieuse qui veut faire du cinéma son métier. On a envie de crier quand elle est survoltée, de danser avec elle quand elle entre en transe, de pleurer quand elle désespère, on lui pardonne tous ses errements et l’on comprend mieux la fascination exercée par son personnage sur le jeune scénariste. À découvrir quand vous serez prêt à plonger dans 3 heures d’épopée burlesque à couper le souffle.

Bonus : The Big Short, réalisé par Adam McKay

Sortez votre livre, prenez des notes, Margot Robbie vous explique tout ce que vous devez savoir sur la crise des subprimes. Dans un bain moussant, la leçon est surprenante… mais mémorable. De quoi vous faire passer pour trader dans vos prochains dîners mondains.