Des figurants d’Euphoria dénoncent des conditions de tournage calamiteuses, HBO se défend

Des figurants de la série à succès Euphoria se sont plaints de conditions de travail pénibles et problématiques lors des tournages. La chaine se défend de ces accusations.

Depuis la sortie de la saison 2 d’Euphoria sur HBO, la série est au cœur de nombreuses tempêtes.

D’abord, 4 actrices se sont plaintes du nombre de scène de nu écrites par Sam Levinson, le scénariste et showrunner. Ensuite, des figurants du programme ont pointé du doigt les conditions de travail dramatiques sur les tournages.

Ce de quoi la chaine se défend.

En février, le magazine The Daily Beast a sorti une enquête sur les coulisses de la série Euphoria.

Plusieurs sources, dont des figurants, faisaient alors part de conditions de travail pénibles, voire franchement cauchemardesques sur les tournages : pas d’accès aux toilettes pendant des heures, des journées de travail pouvant aller jusqu’à 18h, des repas extrêmement longs à être servis et de longues attentes en extérieur, dans la nuit, pour les scènes de fête.

Ainsi, beaucoup de figurants sont tombés malades et l’agence de casting a dû pallier le problème comme elle le pouvait.

Alors que les plaignants se sont récemment rapprochés du syndicat des acteurs, la SAG-AFTRA, la chaine s’est défendue de toute accusation :

Le bien-être des acteurs et de l’équipe de nos productions est toujours une priorité absolue. La production était en pleine conformité avec toutes les directives de sécurité et les protocoles syndicaux. Il n’est pas rare que les séries dramatiques aient des tournages complexes, et les protocoles COVID y ajoutent une couche supplémentaire