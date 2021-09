Pas très Mamour, ce docteur : Patrick Dempsey était odieux avec ses collègues de Grey’s Anatomy

La productrice de Grey’s Anatomy a confié dans un livre pourquoi l’acteur Patrick Dempsey avait été viré du programme. Et c’est pas joli !

Le docteur Mamour portait manifestement mal son nom.

Eh oui, Patrick Dempsey — auquel, dans Grey’s Anatomy, on aurait donné le bon dieu sans confession — était visiblement loin, sur les plateaux de tournage, d’être le gars sympa qu’il jouait à l’écran.

Et un mythe s’effondre…

Patrick Dempsey, un acteur difficile à gérer sur le tournage de Grey’s Anatomy

Lynette Rice, productrice de Grey’s Anatomy, sort bientôt son livre How to Save a Life : The Inside Story of Grey’s Anatomy, dans lequel elle livre les coulisses du show star de Shonda Rhimes.

Le livre paraîtra le 21 septembre et contiendra des témoignages et entretiens d’acteurs, actrices et autres professionnels de la télévision qui ont participé au tournage du programme.

Le magazine The Hollywood Reporter en a publié un extrait en exclusivité, dans lequel la productrice explique les raisons de l’éviction de l’acteur Patrick Dempsey par la production, en 2015, via des entretiens avec, notamment, le producteur exécutif James D. Parriott :

« Il terrorisait, en quelque sorte, les équipes sur le plateau. Certains acteurs ressentaient du stress et de l’anxiété à cause de lui. […] Il avait une sorte d’emprise sur le plateau. »

Apparemment, l’acteur star en aurait eu marre des contraintes liées à un tournage quasi-quotidien et des horaires très longues.

« La chaîne et le studio sont venus, et nous avons eu des discussions avec eux. Je pense qu’il en avait juste marre de la série. Il n’aimait pas les inconvénients liés au fait de venir travailler tous les jours. Lui et Shonda s’entredéchiraient. »

Patrick Dempsey, odieux car épuisé par son métier

Le producteur exécutif n’était pas le seul à avoir fait ce constat. En effet, l’actrice Ellen Pompeo, qui incarne l’héroïne du programme, a confié que Patrick ne travaillait pas assez et se plaignait constamment de ses horaires. Elle le compare d’ailleurs à un « gosse qui veut partir après la récré » :

Je disais à Patrick : “Regarde autour de toi. Ces gens sont ici depuis 6 heures 30”. Et il répondait : “Ah, ouais”. Il comprenait. C’est juste que les acteurs ont tendance à voir les choses uniquement de leur propre point de vue.

Si la productrice explique que Patrick est « un amour mais que ce business peut tout foutre en l’air », le principal intéressé a confirmé dans le livre :

« Faire ça pendant onze ans, c’est un défi. Mais il faut être reconnaissant, parce que l’on est bien rémunéré, de sorte que l’on ne peut pas vraiment se plaindre, parce qu’on a pas vraiment le droit. On a aucun contrôle sur son emploi du temps, il faut faire preuve de souplesse. »

On est tentées de dire que bon, Patrick était quand même au courant que la vie d’acteur sur une série mondialement adorée n’était pas de tout repos, et que ça n’est pas une raison pour tyranniser ses collègues.

Mais pas besoin : Shonda Rhimes ne nous a pas attendues pour lui tirer les oreilles.

En effet, cette dernière a menacé de partir si l’acteur ne quittait pas l’aventure. La production a donc finalement mis un terme au contrat de Patrick Dempsey.

Ce qui ne fut pas chose facile puisque le comédien était l’un des chouchous du public et ses amours fictives avec Meredith Grey faisait de lui l’un des rouages scénaristiques les plus importants du programme. Mais quand y en a marre, y en a marre !

À lire aussi : « Je dédie ce prix à toutes les survivantes de violences sexuelles » : Michaela Coel bouleverse les Emmy’s 2021