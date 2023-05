Accro à votre téléphone ? Voici comment passer moins de temps à scroller 

Notre smartphone est devenu une vraie source d’addiction. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vente en ligne ou encore sur Youtube, on passe notre temps les yeux rivés sur notre téléphone. Mais il existe des solutions pour limiter notre temps d’écran…

Depuis quelques années, notre téléphone est devenu le véritable prolongement de notre main. GPS, musique, vidéos… Nous pouvons absolument tout faire avec notre smartphone. Mais les scientifiques commencent à se pencher sur un lien de cause à effet entre la sur-consommation d’écran et l’apparition de troubles de la santé mentale comme la dépression ou l’anxiété chez les personnes qui peuvent y être sujettes.

Une étude britannique datant de 2019, a d’ailleurs dévoilé un lien étroit entre la consommation accrue de réseaux sociaux (5 heures par jour environ) et l’apparition de symptômes dépressifs. Chez les filles, ce risque augmenterait de 50% contre 35% chez les garçons.

Mais comment se désintoxiquer et retourner à une utilisation modérée de son smartphone ?

Connaître son temps d’écran

Pour prendre pleinement conscience du problème, il faut d’abord connaître le temps passé sur son téléphone. Réseaux sociaux, mails, Youtube, etc… Le temps d’écran de chaque application peut être consulté parfois à la minute près. Pour vous donner une idée, les Français passeraient en moyenne 3h30 sur leur téléphone chaque jour selon une étude menée par la société App Annie. Et vous, vous en êtes où ?

Supprimer les notifications sonores et visuelles

En supprimant les notifications sonores et visuelles, on est fatalement moins tenté de checker notre téléphone toutes les 5 minutes lorsqu’une amie nous partage une vidéo marrante sur TikTok, ou qu’un site de shopping en ligne nous envoie ses promos du moment. Le but de la manœuvre, c’est de se déshabituer du shot de dopamine instantané qu’on ressent lorsqu’on déverrouille notre téléphone et qu’on scrolle sur les différentes applications.

Laisser son téléphone dans une autre pièce

En laissant notre téléphone dans une autre pièce, on est plus à même de se concentrer sur la tâche qu’on est en train de réaliser. On n’entend ni les notifications, ni les appels ou les textos, et c’est une très bonne chose ! Pour être sûre de n’inquiéter personne, on peut envoyer un petit message à nos proches pour les prévenir de cette déconnexion et on essaie de tenir tout un épisode d’une série sans aller le consulter.

Éviter de prendre le téléphone dans le lit

L’endroit où l’on consulte le plus notre téléphone est dans notre lit ! Que ce soit le matin au réveil ou le soir au coucher, on peut passer parfois plusieurs heures à scroller. Sauf que ce rituel nocturne peut nous empêcher de trouver le sommeil. Pour éviter ça, il n’y a pas 1000 solutions, il faut investir dans un réveil (il y en a des très sympas promis) et laisser son téléphone dans le salon afin de ne pas être tenté de le consulter. À la place ? Un petit peu de lecture serait idéal, mais une séance de méditation, c’est bien aussi !

S’aérer

Vous n’avez jamais remarqué que lorsqu’on marche dans la rue, on est un peu moins tenté de consulter notre téléphone ? C’est parce qu’il y a déjà beaucoup de distractions autour de nous. En réalité, l’élément déclencheur de notre appétence pour le scroll vient bien souvent de l’ennui ! Lorsqu’on se balade, qu’on fait les magasins, qu’on fait du sport, on est davantage happé dans le moment présent et c’est justement comme ça qu’on laisse un peu notre smartphone de côté.

En parler

Si toutes les méthodes évoquée au-dessus ne vous ont pas aidé et que vous souffrez de passer trop de temps sur votre téléphone, pensez à en parler avec un addictologue ou un psychologue ! Ces deux professionnels de la santé mentale pourront vous aider à trouver les solutions appropriées à votre situation pour vous permettre de reprendre sereinement le contrôle. Et souvenez-vous, vous n’êtes pas seul.