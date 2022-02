Instagram vous encourage à lâcher votre téléphone avec Take A Break

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité dédiée à celles et ceux quui ont du mal à s’arrêter de scroller. Ça s’appelle Take A Break et c’est déjà disponible.

Vous avez peut-être parfois l’impression que le temps s’arrête — mais pas parce que vous êtes en train de méditer. C’est plutôt parce que vous scrollez sur Instagram depuis une demi-heure sans vous en rendre compte !

Bien que le réseau fasse tout pour nous garder dans ses bras, une nouvelle fonctionnalité vient d’être lancée pour vous aider à lâcher Instagram. Ça s’appelle Take A Break, et ça vous donne l’opportunité de prendre des pauses.

Pose-moi ce téléphone et va jouer dehors !

Avec la nouvelle fonctionnalité d’Instagram, le réseau vous proposera, si vous êtes entrain de scroller depuis longtemps, de prendre une pause. Comme l’explique le communiqué de presse d’Instagram :

« Elle [l’application] présentera également [à l’utilisateur] des astuces validées par des experts pour l’aider à prendre du recul et à se ressourcer. »



Vous pourrez donc programmer des pauses de dix minutes, et jusqu’à trente minutes. Il n’est pas précisé cependant s’il vous sera impossible d’accéder à Instagram pendant ce temps de pause, ou si l’application continue de fonctionner normalement.

Après avoir accepté ce temps de pause, des activités vous seront suggérées telles qu’écrire ou écouter de la musique.

En plus de proposer ces pauses, l’application permettra de mettre en place des rappels et donc de suggérer l’option Take A Break régulièrement. C’est une bonne façon pour les plus accro de cadrer leur rapport aux réseaux sociaux.

« Les premiers tests montrent qu’une fois qu’ils ont activé les rappels, plus de 90% d’entre eux (les utilisateurs) les conservent. »

Les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale

Donner l’opportunité aux gens qui utilisent Instagram — surtout aux plus jeunes — de prendre des pauses est une bonne idée car l’usage excessif des réseaux peut causer des problèmes bien plus graves qu’avoir mal aux yeux à force de scroller.

En 2019 déjà, une étude anglaise s’était penchée sur l’impact des réseaux sur les ados et avait établi que :

Chez les filles qui consomment le plus de contenus de réseaux sociaux, soit jusqu’à 5 heures par jour, les symptômes dépressifs sont 50% plus élevés que chez celles qui en consomment beaucoup moins.

Chez les garçons en revanche, l’augmentation observée des symptômes de dépressions décelés chez les plus grands consommateurs de réseaux sociaux n’est que de 35%.

Des temps d’écrans trop longs, en plus d’être dangereux pour la santé, peuvent avoir un impact très négatif sur le développement des adolescents. L’initiative d’Instagram va dans le bon sens pour aider les gens à ne pas abuser des réseaux ; à voir si cette fonctionnalité est efficace dans le temps…

