Prévenir qu’une publication Instagram est retouchée, c’est l’objectif de cette proposition de loi britannique

Les photos sur Instagram peuvent causer beaucoup de complexes. Mais certains physiques dits « parfaits » sont très retouchés. Une proposition de loi veut rétablir la vérité sur ces publications.

Qui n’a pas déjà zoomé sur une photo d’une Instagrameuse en se disant : « Roh je veux ce ventre, je veux ces cuisses ! Mais comment elle peut avoir un corps pareil !? » Les photos Instagram peuvent causer des complexes, bien qu’on s’en doute, beaucoup d’entre elles sont retouchées.

Pour tenter de rappeler que les publications modifiées ne sont pas un idéal à atteindre, un député anglais vient de proposer une loi visant à prévenir lorsqu’une photo rémunérée sur les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité.

Aider les personnes en manque de confiance en soi

Docteur Luke Evans, député anglais, a proposé une loi sur le « body image ». Cette proposition rendrait obligatoire le fait d’indiquer de manière « honnête et directe » si une publication rémunérée sur les réseaux sociaux est retouchée.

Tout comme lorsque les influenceurs préviennent quand une publication est un partenariat payé, il faudrait indiquer lorsque leurs cuisses, fesses, bras, nez… Sont retouchés.

Luke Evans a avancé que les représentations irréalistes dans les publicités causent de graves conséquences pour les personnes qui ont des problèmes de confiance en elles, spécialement à propos de leur apparence physique. Comme le relaie Dazed Magazine, il a déclaré :

« Cette loi obligerait les annonceurs et les créateurs à mettre un disclaimer si une photo d’un corps humain ou de parties d’un corps humain sont retouchées, pour une visée commerciale. Ce disclaimer serait similaire au symbole P pour les placements de produits. »

Des études qui alarment sur les conséquences des retouches photos

Une étude britannique publiée en janvier 2019, menée sur plus de 10 900 adolescents de 14 ans, a montré que les jeunes filles sont plus affectées par les réseaux sociaux en lien avec l’image de soi.

40% des filles utilisant régulièrement les réseaux sociaux présentaient des signes de mal-être, de dépression, des troubles du sommeil ainsi qu’une mauvaise image corporelle. Cela représentait d’ailleurs 35% de plus que les garçons.

Bien que les complexes liés aux réseaux sociaux peuvent concerner tout le monde, cela affectera toujours les personnes plus jeunes dont le corps change constamment. Les adolescents sont donc plus touchées et ont aussi moins le réflexe de se dire qu’une publication est retouchée.

Une loi comme celle proposée par Luke Evans pourrait donc permettre plus de transparence et peut-être limiter les complexes développés par les jeunes personnes qui utilisent énormément les réseaux sociaux.

