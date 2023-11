Depuis les accusations de viol à l’encontre de Cauet, la séquence de l’agression sexuelle de l’animatrice par l’acteur X Rocco Siffedi, sur le plateau de « Cauet Tivi » en 2006, est ressortie sur X.

« Avez-vous un seul instant pensé à moi ? » Ce dimanche 26 novembre, l’animatrice Cécile de Ménibus a dénoncé dans un long texte sur son compte X (ex-Twitter)

la publication de la vidéo de son agression par l’acteur Rocco Siffedi, dans Cauet Tivi, émission de Fun Radio filmée et diffusée en direct sur TF1, en 2006.

Une séquence ressortie sur X, alors que l’animateur Cauet est visé par une plainte pour viol pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à une mineure. Une enquête préliminaire a été ouverte, et il a été mis en retrait de l’antenne de NRJ.

Une vidéo qui tourne en boucle sur X

Sur la vidéo datant de 2006, on voit Cécile de Ménibus, à l’époque animatrice avec Cauet de CaueTivi, être agressée par l’acteur X, Rocco Siffedi. Il lui attrape notamment les fesses et l’oblige à imiter un acte sexuel. Sébastien Cauet, lui ne réagit pas. En 2017, il avait déclaré lors d’une interview : « J’ai appelé Cécile et je lui ai dit d’arrêter son cirque. Je lui ai dit d’arrêter de ressortir ce truc à chaque fois », rappelle le HuffPost.

Mais l’exhumation de cette vidéo ravive un traumatisme chez Cécile de Ménibus : « Cher Monsieur, depuis le 17 novembre vous avez posté cette séquence. (…) Vous êtes-vous demandé si d’ouvrir chaque jour mon compte et tomber sur les répercussions de votre tweet pouvait avoir un impact sur moi ? », écrit-elle dans un long message adressé à celui qui l’a reposté.

« Vous mélangez les époques »

« C’est visiblement Cauet que vous visez. Vous avez tort », continue-t-elle, avant de poursuivre : « Le seul responsable de cette situation c’est Rocco Siffedi ! C’est lui qui me manque de respect et qui ajoutera un acte déplacé dans les coulisses [il avait cherché à l’embrasser de force, ndlr ]. Je me suis déjà exprimée sur ce moment. Vous m’obligez à recommencer. Protéger les’victimes’ ne vous semble pas primordial ? Dénoncer ! Cela a été fait maintes fois. »

« Vous mélangez les époques. Bien sûr qu’avec nos yeux d’aujourd’hui les voix s’élèvent. Mais à l’époque les choses étaient différentes. Oui je déteste cette séquence mais nous sommes tous un peu responsables d’avoir laissé faire », explique encore l’animatrice de Sud Radio.

Ce à quoi l’auteur du tweet a répondu, présentant ses excuses auprès de l’animatrice. « Chère Madame, toutes mes excuses si ce tweet vous a causé du tort. Mon but était uniquement de dénoncer ce type de pratique. Les femmes ont toujours été sexualisées, et si ces faits sont d’une autre époque, c’est toujours le cas aujourd’hui », lui a-t-il répondu. Il a ajouté ne viser « aucunement Cauet », et s’être « contenté de rapporter les faits ».

