10 cadeaux parfumés à offrir à la fête des mères 

Le dimanche 4 juin prochain, sera le jour de la fête des mères. Et si on s’y prend un petit peu tôt cette année, c’est pour vous donner l’opportunité de mettre la main sur le cadeau idéal qui fera plaisir à la figure maternelle de votre choix. Vous cherchez un parfum ? On a sélectionné pour vous 10 nouveautés qui feront mouche !

Plutôt hespéridée, florale, fougère, chyprée, boisée, orientale et aromatique… Quelle que soit la famille de parfum favorite de votre maman, vous trouverez ici de quoi la combler pour sa fête. Scrollez !

Girl life de Rochas

Floral, ambré et fruité, le parfum Girl Life de Rochas est un concentré pétillant et vivant qui sent bon le printemps.

Flower by Kenzo Poppy Bouquet de Kenzo

Imaginé main dans la main par Alberto Morillas (un parfumeur espagnol) et Dora Baghriche (parfumeuse française), le parfum Flower By Kenzo Poppy Bouquet est une ôde aux racines Japonaises de Kenzo. Dans ce jus, la Poire Nashi se frotte à la rose bulgare, au jasmin et au Gardénia afin de créer un mélange floral d’une belle intensité.

Yum Pistachio Gelato de Kayali

Très gourmand, le parfum moderne Yum Pistachio Gelato de Kayali est un mélange de notes qui donnent envie d’être dévorées. Au programme : de la pistache (évidemment) mais aussi de la crème fouettée, de la noisette grillée, du rhum doux, de la guimauve mais aussi et surtout… de la barbe à papa. Le combo parfait pour s’émerveiller de l’été à venir.

Angel Elixir de Mugler

Premier parfum floral de la gamme Mugler, Angel Elixir est un bouquet blanc lacté sublimé par les notes gourmandes et boisées du jus Angel. Un mélange étonnant, mais toujours aussi captivant, à l’image de la maison Mugler.

Santal Blush de Tom Ford

Ce parfum Tom Ford est un hymne au bois de santal. Profond, hypnotique et chaleureux, ce dernier fait écho aux bois anciens et précieux que le créateur veut mettre en avant à travers sa collection Enigmatic woods.

Bel Oranger de Fragonard

Fragonard propose une nouvelle variation autour d’un parfum qui a fait sa renommée : celui de la fleur d’oranger. Le mélange de la bergamote d’Italie et celui du petit grain citronnier viennent sublimer les nuances d’orange quand le cèdre et le patchouli l’adoucissent. Un équilibre qui apporte de la légèreté à cette nuance phare.

Santal Dansha d’Armani Privé

Chaud et enveloppant, le parfum Santal Dansha provenant de la collection privée d’Armani est inspiré de la sérénité des palais impériaux chinois. Un jus sensuel, reposant et profond, qui associe le bois de santal, la bergamote, la cardamome pour créer un mélange majestueux et chic.

Infusion de figue de Prada

La figue est un fruit fascinant aux multiples facettes. Doux et sucrée, elle peut aussi être profonde et fraîche quand elle est associée avec des nuances de galbanum ou encore de mandarine vive. C’est le cas de l’Infusion De Figue de Prada qui incarne le jus parfait pour débuter les beaux jours. Et peut-on parler de sa bouteille ?

Verte envolée d’Yves Rocher

L’été, on a besoin de frais afin de faire redescendre la température. Ce vent de fraîcheur est apporté par le parfum Verte Envolée d’Yves Rocher. Formulé à base de bergamote, de citron mais aussi de thé noir infusé de rose, ce jus made in France sera votre meilleur allié des beaux jours.

L’air du temps de Nina Ricci x Alix D. Reynis

Hommage au savoir-faire Français à travers ce parfum associant la maison Nina Ricci avec la marque parisienne Alix D.Reynis, spécialisée dans la porcelaine. Proposé en édition limitée, ce dernier est une ôde au musc, parfum préféré de la créatrice. C’est donc un floral musqué propre et immaculé qui apportera toute sa douceur et son caractère aux mamans qui porteront ce parfum d’exception.

