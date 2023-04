Au Canada, des familles autochtones vont recevoir 23 milliards de dollars de réparations

Cet accord doit dédommager plus de 300 000 victimes de discrimination par le système de protection de l’enfance.

C’est un montant record. Le Canada et plusieurs groupes autochtones ont signé un accord afin que soient versés plus de 23 milliards de dollars d’indemnités aux enfants autochtones et leurs familles, victimes de discrimination par le système de protection de l’enfance, comme le rapporte l’Agence France Presse.

« Le plus important accord d’indemnisation dans l’histoire du Canada »

En janvier 2022, une première version avait été annoncée comme « le plus important accord d’indemnisation dans l’histoire du Canada », estimé à 20 milliards de dollars. Mais elle avait été rejetée par le tribunal canadien, estimant notamment que l’accord excluait certains enfants.

Un niveau de pauvreté plus élevé

Finalement ce sont plus de 300 000 familles avec enfants qui seront dédommagées. Le règlement s’appliquera à ceux qui ont été victimes de ce système entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022. L’accord révisé mettrait fin à une bataille juridique qui dure depuis plus de quinze ans. Il a été approuvé par l’Assemblée des Premières Nations et doit désormais être validé par la justice.

Bien qu’ils représentent moins de 8 % des enfants de moins de 14 ans au Canada, selon un recensement effectué en 2016, les enfants autochtones constituaient plus de la moitié de ceux placés dans le système de protection de l’enfance.

Les populations autochtones du Canada connaissent des niveaux de pauvreté plus élevés et une espérance de vie plus faible que les autres Canadiens. Ils sont également plus souvent victimes de crimes violents. Notamment les femmes, qui dénoncent les stérilisations forcées et les violences gynécologiques qu’elles subissent depuis des décennies.