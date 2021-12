En panne de cadeaux pour des enfants ? Offrez des abonnements à ces magazines jeunesse !

Voici une sélection de ce qui se fait de mieux en magazines jeunesse actuellement — pour tous les âges et tous les goûts. Il suffit de s’abonner et c’est le bonheur garanti !

Les albums et les livres jeunesse, on adore ça ! Mais le stock peut rapidement venir à manquer quand on veut lire une histoire chaque soir et que l’héritier ou l’héritière est exigeante : « Non, pas celui-là, on l’a déjà lu ».

Les enfants ont leurs livres préférés, mais pour le reste il faut que ça tourne ! La formule idéale est donc l’abonnement.

Suivant celui choisi, on reçoit régulièrement chez soi de jolis magazines tout beaux tout chauds, adaptés à l’âge du lecteur ou de la lectrice. Cela crée aussi un rendez-vous avec lui et il peut s’attacher aux personnages et au format.

Un magazine pour enfant à partir d’un an : Popi

Les premières histoires lues aux enfants, c’est si émouvant. Popi est parfait pour les tout-petits débutant dans la lecture avec un parent. Ce moment de partage participe à leur éveil ; plus les années passeront, plus leur compréhension des histoires sera fine. On le conseille jusqu’à 3 ans environ.

Vous y trouverez des rubriques, des éléments à détacher, plusieurs histoires avec des stylés d’illustrations différentes… Petite, j’étais abonnée à Popi, et mes enfants le sont à leur tour. C’est donc un bien vieux magazine, mais toujours aussi agréable à lire et regarder !

Pour choisir la formule d’abonnement de Popi qui vous convient, entre 60 et 103 euros par an, c’est par ici !

Un magazine pour enfant à partir de trois ans : Graou

Ce magazine, qui propose chaque mois un thème différent, est original grâce ses contenus créatifs : on retrouve dans ce bel objet de grands noms de l’illustration française contemporaine ! Cela fait de lui une parution à part qui développera chez les enfants un sens de l’esthétique certain.

Des histoires, des jeux, des activités… tout ce qu’il faut pour kiffer ! Un beau magazine garanti sans stéréotypes et fabriqué en France, que demander de plus ?

Ils sont pas trop mignons ces petits personnages ?

Pour vous abonner à Graou, pour 57 euros par an, c’est par ici !

Un magazine pour enfant à partir de quatre ans : Tchikita

Tchikita

Un magazine pour les petits – garçons et filles – avec des contenus intelligents, youpi ! Nous sommes accompagnées dans chaque numéro par quatre petites tchikitas, des filles aux goûts et aux préoccupations différentes.

L’idée est de déconstruire les stéréotypes, tout en s’amusant.

Des portraits de pirates, des articles documentaires sur les animaux…. voilà ce qu’on peut trouver dans ce petit magazine coloré de 36 pages ! On y voit des illustrations mais aussi pas mal de photos pour ancrer le propos dans le réel.

Le premier numéro de ce trimestriel a paru en septembre 2021 : Tchikita est aussi tout jeune !

Pour commander ce premier numéro de Tchikita au prix de 8 euros, c’est par ici !

Des magazines pour enfant à partir de sept ans

Georges, le plus créatif

C’est le grand frère de Graou, la créativité est donc à l’honneur !

Mais il n’y a pas que les dessins et les bandes dessinées qui sont qualitatifs chez Georges : les textes et les divers jeux valent le détour, car le magazine n’hésite jamais à glisser dans ses pages de l’humour.

Pour vous abonner à Georges, au prix de 57 euros par an, c’est par ici !

Tchika, le plus féministe

C’est le grand frère de Tchikita, plus ancien.Tchika existe depuis deux ans et il se destine plutôt aux filles. Il se désigne comme « le premier magazine de girl empowerment ».

L’équipe de Tchika a décidé de bousculer les codes du domaine en proposant des figures féminines bien loin des stéréotypes habituels. Il y a des grands dossiers thématiques avec des informations adaptées à ce jeune public. En vrac : les règles, l’amour, les sorcières…

Il y a des tarifs d’abonnements spéciaux pour Noël, 50 euros pour un an, par ici !

Biscoto, le plus indé

C’est un magazine indépendant, exigeant dans son contenu, bien que tout à fait adapté aux enfants. C’est un journal qui paraît tous les mois, avec un thème. La BD tient une place de choix mais il y a aussi des documentaires, des articles d’informations mais aussi de quoi se divertir avec des histoires, de jeux et des blagues.

En bonus : les couvertures sont toujours très belles !

Pour vous abonner à Biscoto, au prix de 50 euros par an, c’est par ici !

Revue Dada, la plus arty

C’est une revue un peu particulière car elle est adaptée à toute la famille, et fera plaisir autant aux grands qu’aux petits. Elle initie à l’art : peinture, sculpture, dessin, et j’en passe.

Dans chaque numéro, on trouve des œuvres analysées, des portraits d’artistes, des exercices pratiques, des jeux, des recommandations culturelles… bref, beaucoup de choses dans un objet qui a le bon goût d’être très joli — la collection est à conserver dans sa bibliothèque.

Pour les artistes en herbe et ceux qui veulent apprendre des choses en s’amusant, cette revue est idéale !

Pour vous abonner à Dada, pour 53 euros par an, c’est par ici !

Un magazine pour enfant à partir de huit ans : Baïka

Voilà un magazine avec une très belle fabrication et un contenu riche, qui permet chaque trimestre de voyager à travers le monde grâce à ses grandes pages à partir desquelles les enfants peuvent rêver, voyager, s’informer.

À chaque numéro, un pays est mis à l’honneur — par le biais de mythes et légendes, d’interviews, de reportages, de bandes dessinées, de jeux… Un bien bel objet qui donnera aux plus jeunes l’envie d’aller découvrir le monde !

Pour vous abonner à Baïka, entre 37 et 41 euros par an, c’est par ici !

Vous pourrez glisser une petite enveloppe sous le sapin et indiquer l’abonnement choisi : parfait pour les retardataires !

